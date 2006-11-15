Страховщики отмечают значительный потенциал украинского рынка страхования жизни.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Правления страховой компании «Юпитер» Жиемовит ХИРШФЕЛЬД, на сегодня в Украине лицензию на осуществление страхования жизни имеют около 56 компаний, что, по его мнению, слишком много, так как объемы продаж страховых продуктов в данном сегменте страхования по итогам первого полугодия составили всего 50 млн. евро.

В тоже время он отметил значительный потенциал украинского рынка страхования жизни, так сумма страховых платежей по страхованию жизни на душу населения на сегодня составляет 1 евро. В тоже время в Польше данный показатель составляет 80 евро, в США - 350 евро, Великобритании - 2,5 тыс. евро.

Ж.ХИРШФЕЛЬД также отметил, что, к сожалению, на сегодня основная масса населения не доверяет страхованию и в том числе страхованию жизни. По его мнению, это вызвано низкой информированностью населения о деятельности страховых компаний, и о позитивах страхования как такового. При этом он добавил, что сами страховые компании не должны концентрироваться исключительно на получении большой прибыли, а помнить о своем социальном значении и прилагать максимум усилий для обеспечения прозрачной работы страхового сектора.

В свою очередь генеральный директор Лиги страховых организаций Украины Наталья ГУДЫМА отметила, что страхование жизни демонстрирует темпы развития на порядок выше, чем страхование в целом. Основной пик увеличения количества компаний, работающих в данном секторе, пришелся на 2003-2004 гг., когда были приняты изменения в Закон Украины «О страховании». В тоже время Н.ГУДЫМА подчеркнула, что законодательство, регулирующее работу компаний по страхованию жизни, и по сей день находится на стадии формирования, апробации, и многие законодательные нормы могут быть изменены.

Н.ГУДЫМА сообщила, что, несмотря на то, что рынок страхования жизни демонстрирует серьезный рост, показатели его развития остаются достаточно скромными. Так доля страхования жизни в ВВП Украины на сегодня составляет всего 0,08% по сравнению с 0,8% - в Польше и 3,5% - в мировом масштабе.