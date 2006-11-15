Руководство столичной гостиницы “Лыбидь” обратилось к Луценко с жалобой на действия правоохранительных органов

Руководство ОАО “Гостиничный комплекс “Лыбидь” обратилось к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с жалобой на действия правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Киевского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК. При этом, он распространил среди журналистов копию письма -обращения генерального директора ОАО “Гостиничный комплекс “Лыбидь” к Ю.ЛУЦЕНКО.

О.БЕРЕЗЮК утверждает, что конфликтность ситуации заключается в том, что Государственная служба охраны осуществляет охрану нежилых помещений второго этажа гостиничного комплекса “Лыбидь”, которые, по его словам, “незаконно” использует ряд субъектов предпринимательской деятельности, поскольку договор об аренде этих помещений закончился еще в марте 2006 года.

При этом О.БЕРЕЗЮК подчеркнул, что “5 сентября 2006 года факт незаконного удерживания помещений был подтвержден решением Киевского апелляционного хозяйственного суда по делу №30/268, которое вступило в силу с момента объявления”.

По его словам, несмотря на решение суда, вышеупомянутые общества и в дальнейшем продолжают использовать в своей хозяйственной деятельности второй этаж гостиницы, не допуская туда владельцев помещения даже для проверки состояния коммуникаций.

О.БЕРЕЗЮК отметил, что охраняя “незаконно удерживаемые помещения”, Государственная служба охраны не выполняет упомянутого решения. Поэтому, по его словам, руководство гостиницы просит министра внутренних дел Украины разобраться с данной ситуацией.

В свою очередь, заместитель руководителя Шевченковского районного управления МВД в г. Киеве Александр ПИКАЛЮК отметил, что милиция не будет отстаивать интересы той или другой стороны, а будет нейтральной и ждать окончательного решения суда.