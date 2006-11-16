Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) разработало законопроект об эффективном использовании энергоресурсов, предусматривающий льготы для производителей альтернативных видов топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель НАЭР Евгений СУХИН.

По его словам, разработанный законопроект уже более четырех месяцев проходит согласования в министерствах и ведомствах.

«Практически согласован всеми министерствами… Кабмин нас поддерживает», - отметил Е.СУХИН.

Также он выразил надежду, что до конца ноября будут завершены все согласования по данному законопроекту, он будет представлен на рассмотрение Верховной Рады и до конца года будет принят в первом чтении.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №412 от 3 апреля т.г. создал Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР).

НАЭР является правопреемником ликвидированного Государственного комитета по энергосбережению в части предоставленных ему полномочий в сфере энергосбережения.

Согласно утвержденному положению о НАЭР, ведомство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения при Кабмине. НАЭР, в рамках своих полномочий, организовывает выполнения актов законодательства и осуществляет контроль за их реализацией, обобщает практику применения законодательства по вопросам, которые относятся к его компетенции, разрабатывает предложения относительно усовершенствования законодательства и в установленном порядке вносит их на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Решения Агентства, принятые в рамках его полномочий, являются обязательными для выполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.