Киевское юридическое общество просит СБУ и Генпрокуратуру проверить заявления американских адвокатов Щербаня

Киевское юридическое общество просит СБУ и Генеральную прокуратуру Украины проверить заявления американских адвокатов бывшего председателя Сумской облгосадминистрации Владимира ЩЕРБАНЯ.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель общества Олег БЕРЕЗЮК, соответствующие письма общество направило на имя руководителей этих ведомств 10 ноября этого года.

“Учитывая то, что должностные лица украинских правоохранительных органов были публично обвинены в совершении служебных преступлений и указано на причастность к этому Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, прошу проверить заявления адвокатов Владимира ЩЕРБАНЯ - господ Джоэла МАГОЛЬНИКА, Дениса ТРИФОНОВА, Хореа МОКАНУ, Николая ЕВДОКИМЕНКО и госпожи Джейн МОСКОВИЦ, а также дать правовую оценку законности деятельности компании Diligence на территории Украины”, говорится в письмах на имя руководителей СБУ и Генпрокуратуры, тексты которых были распространены во время пресс-конференции.

О.БЕРЕЗЮК отметил, что, по убеждению украинских юристов, американские юристы вряд ли могли на законных основаниях собирать доказательства возможной причастности или непричастности В.ЩЕРБАНЯ к совершению тех преступлений, в которых он обвинялся в Украине. “Детективная деятельность не разрешена нашим законодательством”, - сказал О.БЕРЕЗЮК.

Он также сообщил, что общество направило письмо Чрезвычайному и Полномочному послу США в Украине Вильяму ТЕЙЛОРУ с просьбой обратиться к Ассоциации адвокатов США, чтобы она дала надлежащую оценку действиям и заявлениям американских адвокатов В.ЩЕРБАНЯ.

“Мы считаем, что юристы вышли за пределы этики”, - отметил председатель Киевского юридического общества.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат Николай ЯКОВИНА отметил, что ему выступления американских адвокатов В.ЩЕРБАНЯ показались обычной технологией пиара, а не доведением достоверной информации.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября американский адвокат В.ЩЕРБАНЯ Х.МОКАНУ заявил о том, что его подзащитный был арестован в США на основании сфабрикованных документов – “красного сообщения” Интерпола и ордера на арест, выданного сумским судом. Кроме того, Х.МОКАНУ заявил, что это произошло из-за политических споров между “В.ЩЕРБАНЕМ и командой Ю.ЛУЦЕНКО-В.ЮЩЕНКО”.

9 ноября начальник украинского бюро Интерпола Кирилл КУЛИКОВ опроверг обвинения в свой адрес и заявил о намерении подать в суд на адвокатов.

Адвокаты В.ЩЕРБАНЯ также утверждали, что МИД Украины не предлагал их подзащитному консульскую помощь, что было опровергнуто позже министерством. Кроме того, адвокаты В.ЩЕРБАНЯ заявили о том, что он не имеет юридических ограничений для возвращения в США. Кроме того, адвокаты В.ЩЕРБАНЯ сообщили, что проводили собственное расследование, однако не раскрыли его результаты.

В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.