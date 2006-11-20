Комитет революционеров Майдана призывает в День свободы на народном вече проголосовать за отмену политреформы

Комитет революционеров Майдана предлагает 22 ноября - в День свободы - провести народное вече, на котором проголосовать за отмену политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель этого комитета Николай КОХАНИВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что проведение такого вече планируется 22 ноября в 12.00 на Майдане Незалежности в Киеве.

В то же время член Комитет революционеров Майдана Александр ШИМАНСКИЙ на пресс-конференции через журналистов обратился к городскому председателю Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой удовлетворить заявку на установку сцены и проведение торжественных мероприятий в этот день, в том числе концертной программы.

Н.КОХАНИВСКИЙ отмечает, что после принятия на Майдане постановления об отмене политической реформы предусматривается, что участники народного вече передадут его в Секретариат Президента Украины. По его словам, будет обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, к народным депутатам Украины, в частности из фракции “Наша Украина”, с просьбой обратиться в Конституционный Суд с тем, чтобы он дал заключение относительно конституционности политреформы, которая была проголосована в декабре 2004 года. Он считает, что именно из-за принятия и вступления в силу реформы достижения “Майдана снивелированы, и те, с кем мы боролись, теперь пришли к власти”. Н.КОХАНИВСКИЙ отметил, что в Украине была применена “грязная технология под названием политическая реформа”.

По его словам, “с прекращением действия политической реформы мы остановим в Украине хаос безвластия и непрерывный политический кризис, будем иметь крепкую президентскую вертикаль”.

В свою очередь председатель Киевской городской организации УНА-УНСО Игорь МАЗУР-ТОПОЛЯ отметил, что Комитет революционеров Майдана создан именно для того, чтобы провести празднование годовщины Помаранчевой революции. По его словам, они хотели бы, чтобы на Майдан пришел Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и вместе с людьми отпраздновал вторую годовщину. Он выразил надежду, что на празднование придет и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Также И.МАЗУР-ТОПОЛЯ отметил, что комитет хотел бы видеть на праздновании, в частности, и народных депутатов Украины Андрея ШЕВЧЕНКО (фракция БЮТ), Николая КАТЕРИНЧУКА (фракция “Наша Украина”), министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО. Он отметил, что они берут на себя “ответственность, что не будет каких-либо столкновений”.

В то же время сторонники Партии регионов, по его словам, “пусть собирают свой майдан в Донецке” и объясняют повышение ими тарифов на жилищно-коммунальные услуги и то, что “ожидает людей этой зимой”.

Говоря о праздновании Дня свободы на Майдане в Киеве, А.ШИМАНСКИЙ отметил, что обязательно должна быть творческая часть празднования. По его словам, он из собственных средств финансирует мероприятия, но не в состоянии заплатить гонорары известным группам и исполнителям. Он надеется, что “на общественных началах” примут участие в концерте, в частности, Тарас ПЕТРИНЕНКО, группы “Океан Эльзы”, “ВВ”.