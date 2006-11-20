В Днепродзержинске собрано 25 тыс. подписей за роспуск городского совета

В Днепродзержинске Днепропетровской области члены инициативной группы собрали свыше 25 тыс. подписей за проведение местного референдума по досрочному прекращению полномочий городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор Днепродзержинской городской инициативной группы местного референдума Игорь ШЕХ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, таким образом, идею роспуска городского совета уже на начальном этапе поддержали около 12% граждан Днепродзержинска, которые имеют право голоса.

Он отметил, что против дальнейшего правления этого состава городского совета также выступили 25 общественных организаций и политических партий разного направления.

Необходимость референдума и прекращения полномочий городского совета, по словам его организаторов, прежде всего, вызвана его бездеятельностью, невыполнением депутатами определенных законом обязанностей и вызванным депутатами искусственным конфликтом с городским председателем.

Он объяснил, что из-за политических и кадровых интриг, затеянных депутатским большинством, было сорвано 4 пленарных заседания сессии городского совета, не принят ряд важных хозяйственных решений. Вследствие этого в Днепродзержинске на 3 месяца были остановлены ремонтные работы в коммунальном хозяйстве, задержано поступление 6,5 миллиона гривен бюджетных средств, город очутился на грани коммунальной катастрофы наподобие Алчевской.

И.ШЕХ сказал, что вместо подготовки к зиме, депутаты из БЮТ и Партии регионов объединились против городского председателя Олега ЗАХОРОЛЬСКОГО и его заместителей, требуя перераспределения должностей и передачи от исполкома совету полномочий, касающихся коммунальной собственности, земли и строительства.

“Противоестественный политический альянс БЮТ и “Регионов”, направленный против известного своими демократическими взглядами мэра О.ЗАХОРОЛЬСКОГО, инициаторы референдума осуждают как беспринципный со стороны БЮТ и связывают с тем, что к руководству местной организации тимошенковцев пришли прежние «регионалы», – сказал он.

Представители инициативной группы по подготовке референдума убеждены, что смогут довести дело референдума к логическому завершению – перевыборам городского совета, победу на которых одержат политические силы, поддерживающие мэра О.ЗАХОРОЛЬСКОГО.