Адвокат считает заказным возбуждение дела и осуждение руководителя НИИ стеклопластиков Шумака

Адвокат осужденного председателя правления ОАО "Научно-исследовательский институт стеклопластиков и волокна” Игоря ШУМАКА Юрий ВАСИЛЕНКО считает "чисто заказным" возбужденное против него дело. Об этом Ю.ВАСИЛЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что 20 июня 2006 года Печерский районный суд г. Киева осудил И.ШУМАКА к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. (Часть 5 ст. 191 УКУ предусматривает наказание за «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах либо организованной группой» – УНИАН.)

"Это чисто заказное возбуждение дела и осуждение", – сказал адвокат.

По его информации, ранее И.ШУМАК возглавлял совместное украинско-японское предприятие "НТБ", соучредителями которого является японская компания YEIB Co Ltd. и украинский "НИИ стеклопластиков и волокна". Компания YEIB Co Ltd. также является собственником ОАО "НИИ стеклопластиков и волокна". СП изготовляет теплоизоляционное волокно, которое экспортируют в Японию и используют для автомобилестроения. Позже, исключительно в интересах СП "НТБ" японская фирма приобрела контрольный пакет акций НИИ.

По словам адвоката, со временем у И.ШУМАКА и японской стороны возникли разногласия. Как заявил Ю.ВАСИЛЕНКО, японцы закупали продукцию СП по себестоимости, лишая предприятие любых прибылей, делая невозможными перспективы его развития и игнорируя интересы коллектива. Из-за несогласия с такой политикой И.ШУМАК подал в отставку с должности директора СП "НТБ". Как рассказал Ю.ВАСИЛЕНКО, после переговоров с японской стороной было достигнуто взаимоприемлемое соглашение: И.ШУМАК выкупает у компании YEIB Co Ltd акции ненужного японцам НИИ стеклопластиков и волокна, а НИИ гарантирует безопасную работу СП "НТБ”. При этом И.ШУМАК еще полгода возглавлял СП.

Как отметил адвокат, возглавив практически развалившийся НИИ, И.ШУМАК поставил его на ноги и организовал производство, подобное японскому продукту, на основе собственной, разработанной украинскими специалистами технологии. Она позволяла получать более дешевое и качественное базальтовое волокно, которое открывало большие перспективы присутствия Украины на мировых рынках. Почувствовав опасность для своего монопольного положения, говорит юрист, И.ШУМАКА обвинили в незаконном завладении акциями НИИ.

Адвокат также сообщил, что девять месяцев дело расследовала СБУ, но, в конечном итоге, закрыла его из-за отсутствия состава преступления. Но, спустя некоторое время, японцы обратились в прокуратуру.

«И обвинительный вывод прокуратуры, и судебный приговор являются примером откровенной предубежденности, - считает Ю.ВАСИЛЕНКО. - В сущности, суд не смог доказать ни одного пункта из выдвинутых И.ШУМАКУ обвинений и проигнорировал многочисленные доказательства его невиновности». «Кроме того, суд инкриминировал И.ШУМАКУ нарушение некоторых статей Торгового кодекса Японии! Беспрецедентность заключается и в том, что сугубо гражданское дело было переведено в разряд уголовных. Вполне очевидно, что истинная мотивация действий органов досудебного следствия и суда лежит в далекой от реального правосудия плоскости", - сказал адвокат И.ШУМАКА.

Также Ю.ВАСИЛЕНКО сообщил, что в настоящий момент дело находится на рассмотрении Апелляционного суда г. Киева. Заседание по делу должно состояться 30 ноября 2006 года.