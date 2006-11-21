Эксперты прогнозируют рост в Украине спроса на энергосберегающее вентиляционное оборудование.

Как отметил сегодня в ходе «круглого стола» в УНИАН о внедрении энергосберегающих технологий директор «ЭБМ-ПАПСТ Украина» Александр МАЗУР, в области вентиляционного оборудования специалистов все больше привлекают так называемые ЕС-изделия - системы на базе электронно-коммутируемых двигателей со встроенной техникой управления.

Пока продажами таких ЕС-вентиляторов в Украине занимается только «ЭБМ-ПАПСТ», при этом ожидается рост соотношения присутствия на рынке традиционной и ЕС-продукции. В частности, общий оборот «ЭБМ-ПАПСТ Украина» за 2004 год составил 1,245 млн. евро, в том числе 90,263 тыс. евро - ЕС-продукты, за 2005 г. - общий оборот 2,244 млн. евро, в т.ч. 628,32 тыс. евро - ЕС-продукты. На сегодня, за 10 месяцев т.г., оборот ЕС-продукции компании составил уже 665 тыс. евро. «Где-то третья часть ЕС-продукции на сегодня от общего объема, и это соотношение постоянно растет. Мы планируем, что со следующего экономического года у нас на 30-45% должно возрасти вот это соотношение», - отметил в ходе «круглого стола» инженер проектов EBM-PAPST (Германия) по странам СНГ Алекс АМАНН.

По данным А.МАЗУРА, использование ЕС-оборудования в конечном итоге экономически выгоднее, быстрее окупается, так как оно потребляет до 50% меньше энергии, эксплуатационные расходы меньше на 30%. Как отметил он, в то же время, ЕС-вентиляционные системы в среднем в 1,5 раза дороже традиционных систем. «Но если традиционные вентиляторы, которые используются в комплектации систем выносного холода, оборудуются преобразователями частоты и другими дополнительными устройствами, то в совокупности это по стоимости сопоставимо с ЕС-вентиляторами», - добавил он. Кроме того, по словам А.МАЗУРА, ЕС-вентиляторы отличаются низким уровнем шума. По его данным, в последнее время уровень доверия потребителей к такому виду вентиляционных систем существенно возрос. «Рост заинтересованности отмечается с каждым годом», - сказал он.

Как отметил А.МАЗУР, пока такой продукцией чаще всего интересуются супермаркеты, торговые центры. К примеру, в супермаркетах торговой площадью 1500 кв. м обычные вентиляторы потребляют электроэнергии на порядка 21 тыс. долл. в год, ЕС-вентиляторы - 13 тыс. долл. «И с ростом площади супермаркета эта сумма увеличивается и сумма экономии, соответственно, тоже. То есть в среднем получается где-то от 37% до 50% экономии», - отметил он.

Справка УНИАН. Немецкая компания EBM-PAPST - ведущий мировой производитель электромоторов, вентиляционного оборудования, основана в 1963 г. Групповой консолидированный оборот предприятий EBM-PAPST составляет 950 млн. евро в год. Ежегодно предприятия производят более 50 млн. единиц продукции. Доля экспорта в общем обороте - 61-70%.

«ЭБМ-ПАПСТ Украина» образована в 2003 г. как филиал EBM-PAPST. Основной вид деятельности - продажа и техническая поддержка продуктов EBM-PAPST в Украине. На сегодня у компании более 300 реализованных проектов в Украине.