Партия “Велика Україна” инициирует референдум относительно отставки киевского мэра Черновецкого

Политическая партия “Велика Україна” инициирует референдум относительно отставки Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта партии Елена ЧАБАК.

“Наша партия выступила с инициативой провести референдум по вопросу досрочного прекращения полномочий Киевского городского совета и городского председателя”, - сказала Е.ЧАБАК.

Она отметила, что, в соответствии с Законом Украины “О всеукраинских и местных референдумах”, снятие с должности мэра возможно с одновременным роспуском городского совета, поэтому на референдум вопросы выносятся в таком контексте.

По ее словам, не только “Велика Україна”, но и БЮТ в Киевсовете заявил об инициативе по поводу референдума.

“Мы не безразличны к тем событиям, которые происходят в Киеве. Немодно лишь провести опрос и остановиться – есть мнение граждан, которые не согласны с политикой мэра. Мэр антинароден, он не устраивает киевлян, поэтому мы организационно поддержали борьбу киевлян”, - сказала Е.ЧАБАК.

Кроме того, она отметила, что “Велика Україна” готова объединить усилия с политическими силами, которые недовольны ситуацией в Киеве.

В свою очередь, руководитель другого проекта партии Ирина САМАРИНА отметила, что “Велика Україна” рассчитывает на поддержку киевлян независимо от их политических убеждений.

Она сообщила, что уже сегодня направлено письмо-предупреждение Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, где отмечено, что 22 января состоится собрание инициативной группы в Доме учителя по поводу проведения референдума.

По ее словам, в соответствии с действующим законодательством, в этом мероприятии должны принять участие не меньше 200 киевлян. Потом начнется процедура регистрации инициативной группы и сбор подписей.

И.САМАРИНА сообщила, что необходимо собрать не меньше 250 тыс. подписей на протяжении месяца.

“По нашему прогнозу, сбор подписей начнется 1 февраля и закончится 1 марта”, - сказала она, отметив, что после этого Киевсовет должен принять соответствующее решение.

Она пообещала, что уже через 10 дней партия начнет организовывать массовые акции по всему Киеву. Кроме того, еженедельно на пресс-конференции в УНИАН “Велика Україна” будет представлять дополнительные аргументы в пользу прекращения полномочий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и Киевсовета, сказала И.САМАРИНА.