Основной проблемой местных выборов является нежелание региональных элит изменять власть – мэр Черкасс Одарич

Основной проблемой местных выборов является нежелание местных элит, «часто кумовских кланов», изменять власть, допускать к ней новых людей, сказал новоизбранный городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ в ходе «круглого стола» в УНИАН на тему «Местные выборы: уроки Черкасс и перспективы проведения выборов городских председателей в Полтаве, Кировограде и Чернигове».

По его словам, во время выборов в Черкассах использовались не новые технологии, а уже хорошо проработанные на предыдущих выборах, в частности «использование судов для борьбы с оппонентами».

В то же время С.ОДАРИЧ заметил, что последняя кампания по выборам мэра Черкасс была больше освещена в СМИ.

По мнению С.ОДАРИЧА, в законодательство Украины, в частности, о местных выборах, необходимо внести изменения. По его словам, максимум прозрачности должно быть в схеме финансирования выборов со стороны кандидатов. Также, сказал он, необходимо снять ограничения относительно размера избирательного фонда кандидатов. Он считает, что закрепленная в законодательстве норма об ограничении избирательного фонда на уровне 125 тыс. грн. «смешна, и почти сомнительно уложиться в нее, то есть почти невозможно».

По словам С.ОДАРИЧА, пока в Украине не будут в полной мере функционировать судебные органы, милиция, тяжело говорить о возможности проведения честных выборов.

По его мнению, именно то, что 5 ноября в Черкассах (в день выборов мэра) удалось заставить правоохранительные органы функционировать согласно законодательством, дало возможность не сорвать выборы. По словам С.ОДАРИЧА, после открытия ряда уголовных дел члены избирательных комиссий стали приходить на заседания, которые они до этого игнорировали.