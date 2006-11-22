Киев. 28 ноября 2006 года в (11 часов) в информационном агентстве УНИАН (адрес: ул. Хрещатик, 4) состоится пресс – конференция на тему: «Использование в Украине мировых стандартов - при лечении различных видов физической зависимости».

УЧАСТНИКИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:

 Светлана Праник – главный врач Центральной Клинической больницы Водников

 Юрий Гайдаев – заместитель министра охраны здоровья Украины

 Джейкоб Хиллер – профессор, доктор медицинских и фармакологических наук

 Аркадий Ан – генеральный директор швейцарской инвестиционной компанией Quit System

В Центральной Клинической больнице Водников в Киеве (МОЗ Украины), открывается многопрофильный центр лечения различных видов физической зависимости. Воспользоваться методами лечения, соответствующими мировым стандартам, и начать новую жизнь без пагубных пристрастий смогут и украинцы.

Особенность лечения от любой физической зависимости состоит в том, что избавиться от никотиновой зависимости с помощью новых технологий, можно за 2 часа амбулаторного лечения, от алкогольной - за 5, а перестать быть наркоманом за 24 часа стационарного лечения. Такие инновационные методики фармакологического лечения были разработаны группой ученых под руководством американского профессора Джейкоба Хиллера. Методика основана на блокировании опиатных рецепторов в головном мозге, которое избавляет пациентов от страха перед болезненным лечением и ломкой.

На сегодняшний день с такой помощью успешно прошли лечение около 15 тысяч пациентов во всем мире – в США, Испании, Италии Болгарии и т.д. Сам Джейкоб Хиллер - доктор медицинских и фармакологических наук, профессор, эксперт мирового масштаба в области лечения физических зависимостей и пагубных привычек, занимается разработками и усовершенствованием различных методик такого лечения уже почти 20 лет.

СПРАВКА: По исследованиям ВОЗ, в Украине – минимум 560 тысяч наркоманов. Количество наркозависимых людей не уменьшается, а постоянно растет из-за доступности наркотиков и плохой профилактики. Каждый пятнадцатый украинец имеет предрасположенность к алкоголизму, а наркоманов только на учете в милиции больше 150 тысяч. При этом большинство из них – молодые люди. И если мужчины спиваются, то есть приобретают алкогольную зависимость в среднем за два года, женщины - за 6 месяцев, то чтобы «подсесть» на наркотик за частую достаточно попробовать один раз. Наркомания (от греч. нарке – оцепенение, онемение; мания – безумие) – это болезнь, вызываемая систематическим приемом наркотических веществ и характеризующаяся непреодолимым влечением к ним. Социальная опасность наркомании и трагедия сегодняшнего дня заключается не только в росте наркоманов среди детей и подростков. Наркомания выступает в роли существенного криминогенного фактора, способствующего совершению различных правонарушений и распространению заболеваний, передающихся половым путем (СПИД, сифилис и др.), особенно среди молодежи в возрасте 15-35 лет.

Принять участие в пресс-конференции могут все желающие:

за дополнительной информацией обращайтесь к Татьяне Шкутенко.

Тел: 8-044-484-54-96