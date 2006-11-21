Депутат Олийнык выступает за реформирование правоохранительных органов Украины
Народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК выступает за реформирование правоохранительных органов Украины.
Народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК выступает за реформирование правоохранительных органов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“Эта система не может существовать в существующем виде... Она не может оставаться без реформ”, - сказал депутат, отметив, что отсутствие реформ является одной из причин нынешнего конфликта между Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел.
Другими причинами конфликта между двумя силовыми ведомствами депутат назвал неудовлетворительную деятельность Генпрокуратуры и несогласованность действий правовых ведомств.
Кроме того, С.ОЛИЙНЫК не исключил, что конфликт между Генпрокуратурой и МВД может носить и частный характер.
“Относительно Юрия ЛУЦЕНКО: существует какая-то группа людей, очевидно, кто-то из них желает быть министром”, - сказал депутат.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН заявил о том, что Генеральная прокуратура Украины выявила факт коррупционных деяний в работе Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, присвоения незаконных званий офицерскому составу руководства МВД и незаконной выдачи боевых пистолетов. Протоколы, составленные Генпрокуратурой, были переданы в Печерский суд столицы, который признал вину Ю.ЛУЦЕНКО.
В свою очередь, министр внутренних дел назвал эти протоколы Генпрокуратуры политической расправой с ним.