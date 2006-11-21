Депутат Олийнык выступает за реформирование правоохранительных органов Украины

Народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК выступает за реформирование правоохранительных органов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Эта система не может существовать в существующем виде... Она не может оставаться без реформ”, - сказал депутат, отметив, что отсутствие реформ является одной из причин нынешнего конфликта между Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел.

Другими причинами конфликта между двумя силовыми ведомствами депутат назвал неудовлетворительную деятельность Генпрокуратуры и несогласованность действий правовых ведомств.

Кроме того, С.ОЛИЙНЫК не исключил, что конфликт между Генпрокуратурой и МВД может носить и частный характер.

“Относительно Юрия ЛУЦЕНКО: существует какая-то группа людей, очевидно, кто-то из них желает быть министром”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН заявил о том, что Генеральная прокуратура Украины выявила факт коррупционных деяний в работе Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, присвоения незаконных званий офицерскому составу руководства МВД и незаконной выдачи боевых пистолетов. Протоколы, составленные Генпрокуратурой, были переданы в Печерский суд столицы, который признал вину Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, министр внутренних дел назвал эти протоколы Генпрокуратуры политической расправой с ним.