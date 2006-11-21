Состоялся круглый стол ”Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования: проблемы и решения”

Пресс-релиз

21 ноября 2006 года в конференц-зале УНИАН состоялся круглый стол на тему: «Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования: проблемы и решения». Основной темой обсуждения стали практические вопросы выбора и внедрения энергоэффективного оборудования, в частности, вентиляционного. Особенно остро проблема внедрения энергосберегающих технологий стоит перед украинскими промышленными предприятиями. С одной стороны, они не имеют достаточных средств для покупки современного оборудования, с другой – вынуждены работать по новым тарифам на энергоресурсы и обеспечивать конкурентоспособность своей продукции. Экономия энергоресурсов, наряду с повышением производительности и снижении шумности вентиляционного оборудования, также актуальна для торговых центров, супермаркетов и других объектов.

По мнению экспертов, наиболее верным путем к достижению энергоэффективности является установка и эксплуатация энергосберегающего оборудования, которое уже присутствует в Украине. Например, в области вентиляционного оборудования большой интерес специалистов и производителей привлекают ЕС-изделия (системы на базе электронно-коммутируемых двигателей со встроенной электроникой управления). Встроенная электроника таких изделий гарантирует полный контроль над расходом энергии, точную, плавную и автоматическую поддержку параметров. Не случайно, в европейских странах потребители и производители вентиляционного оборудования массово переходят на ЕС-системы, ведь в масштабах объекта, предприятия, а тем более – города или страны, это приводит к колоссальной экономии электроэнергии, а значит - к экономии значительных средств.

По словам Александра Мазура, директора компании «ЭБМ-ПАПСТ Украина», ЕС-вентиляторы позволяют кардинально (до 50%) уменьшить энергопотребление, при этом увеличить производительность оборудования и срок его бесперебойной работы. При этом, эксплуатационные расходы уменьшаются, в среднем, на 30%.

По мнению Артура Праховника, директора Института энергосбережения и энергоменеджмента, д.т.н., профессора, государственные программы по энергосбережению, принятые в Украине должны стимулировать пользователя, а не производителя – это позволит избежать монополии и злоупотреблений.

Алекс Аманн, инженер проектов компании ebm-papst (Германия) считает украинский рынок перспективным, а уровень подготовки украинских инженеров – довольно высоким. Он отметил позитивную динамику роста оборота компании в Украине – в 2005 г., по сравнению с 2004 г., обороты увеличились в 1,8 раза. За 10 месяцев текущего года оборот от продажи вентиляционного оборудования ebmpapst составил 1,9 млн. Евро (из них 665 тыс. Евро приходится на продажи ЕС-техники).

Участники круглого стола сошлись во мнении, что владельцам, инвесторам, строительным и проектным организациям необходимо, прежде всего обращать внимание на рентабельность оборудования, а не на его цену. Другими словами, выбирать необходимо то оборудование, которое позволит быстрее вернуть инвестиции, а не то, которое дешевле, но при этом не является энергоэффективным, высокопроизводительным и рентабельным.

На мероприятии присутствовали журналисты деловых и специализированных изданий, информагентств и телеканалов.

22 ноября 2006 г.

Справка.

Группа компаний ebm-papst основана в 1963г., и на сегодняшний день является ведущим мировым производителем электромоторов и вентиляторов, с ассортиментом продукции более 14500 видов. Филиалы ebm-papst действуют в 52 странах мира, включая страны СНГ (5 филиалов). Филиал компании в Украине («ЭБМ-ПАПСТ Украина») работает с 2003 года и осуществляет продажу и техническую поддержку продуктов торговой марки ebmpapst. Оборот

Государственные программы по энергосбережению в Украине.

Комплексная программа по энергосбережению в Украине была принята в 1996 году. В 2006 г. на эрнергосберегающие программы в Украине было потрачено почти 400 млн. грн. В этом году была принята Энергетическая стратегия Украины до 2030 г. В стране создано Национальное агентство по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР).

Согласно проекту Госбюджета на 2007 год, на внедрение государственных программ по энергосбережению в Украине планируется выделить 1,4685 млрд. грн. Основной механизм госпрограмм – финансирование госбанков, которые, в свою очередь, смогут кредитовать предприятия и компании, внедряющие энергосберегающие технологии, а также кредитовать местные коммунальные предприятия на модернизацию своих сетей. Однако целесообразность и эффективность этих программ по-прежнему вызывает сомнения у специалистов.

Энергосберегающие государственные программы на 2007 г.: «Реализация инновационных и инвестиционных проектов в отраслях экономики, в первую очередь по внедрению энергосберегающих технологий и технологий по изготовлению альтернативных источников топлива» (предусмотрено финансирование на уровне 767,4 млн. грн.) и «Субвенция из Государственного бюджета местным бюджетам на меро приятия по энергосбережению, в том числе оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета воды и тепловой энергии» (финансирование 701,1 млн. грн.).

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