Руководитель “Киевсоюздорпроекта” заявляет, что на институт была совершена “рейдерская атака”

На АОЗТ “Киевсоюздорпроект” (проектный институт, занимающийся проектированием мостов и автодорог - УНИАН) была совершена “рейдерская атака”.

Об этом заявил председатель правления – директор АОЗТ “Киевсоюздорпроект” Виктор ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, вечером 15 ноября около 30-ти молодых людей в камуфляже ворвались в помещение проектного института АОЗТ “Киевсоюздорпроект”, расположенное в Киеве по адресу: ул. Кудрявская, 3/5. Как заявил В.ЧЕРНЕНКО, “нападавшие были вооружены балончиками со слезоточивым газом, резиновыми дубинками, палками и кувалдами, у них также были пистолеты».

«Нападавшие выгоняли сотрудников института из помещения с помощью газа, сами при этом были в респираторах и противогазах. Они выбивали кувалдами двери и ломали замки в кабинетах, уничтожали имущество. Институту нанесен ущерб на 60-70 тыс. грн.», - рассказал руководитель предприятия.

В.ЧЕРНЕНКО утверждает, что "возглавляли акцию бывшие сотрудники АОЗТ “Киевсоюздорпроект”, которые утверждали, что действуют на основании постановления Бориспольского районного суда Киева от 14 ноября этого года».

В.ЧЕРНЕНКО считает, что действия нападавших выглядят как типичное рейдерство, так как решение суда было вынесено накануне попытки захвата предприятия, и заявление о его обжаловании можно подать в течение 5 дней.

Он заявил, что особенно возмутительным является тот факт, что вместе с налетчиками в здание института вошла и судебный исполнитель Святошинского районного суда Киева. Это свидетельствует о том, что «бандитский налет происходил при попустительстве судебных органов», сказал В.ЧЕРНЕНКО

Директор АОЗТ “Киевсоюздорпроект” отметил, что в ходе нападения пострадали шестеро сотрудников компании и двое сотрудников коммерческой фирмы, арендующей помещение в здании АОЗТ.

В.ЧЕРНЕНКО сообщил, что прибывшие на место сотрудники милиции Шевченковского районного управления ГУ МВД Украины задержали нападавших. По факту захвата здания возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

По его данным, это уже второе уголовное дело, которое расследуется в отношении бывших сотрудников института по факту злоупотребления ими служебным положением.

В.ЧЕРНЕНКО отметил, что первые попытки «недружественного» поглощения АОЗТ "Киевсоюздорпроект" были предприняты еще в 2000 году, когда одна из компаний начала скупать акции института. Он считает, что эта компания имела своей целью завладеть зданием по ул. Кудрявской 3/5, ориентировочная стоимость которого составляет около 10 млн. дол.

«Для того чтобы сохранить институт, акционеры, которыми является ряд физических лиц, в том числе и сотрудники института, создали ООО "Киевсоюздорпроект" и ООО "Дормостпроект", передав свои акции в уставный фонд этих юридических лиц, чем заблокировали скупку акций института третьими лицами. После этого компания прекратила скупку акций и продала их другому предприятию, - пояснил директор АОЗТ "Киевсоюздорпроект".

По его словам, новые владельцы ввели своих представителей в правление и наблюдательный совет проектной организации. Однако, сообщил В.ЧЕРНЕНКО в августе 2004 г. некоторые акционеры уволились с предприятия, сославшись на то, что их не устраивают предложенные новыми акционерами методы управления, а в феврале 2006 года они решили продать свои акции. «После этого они и начали подготовку к рейдерской атаке, завалив предприятие судебными исками», - сказал В.ЧЕРНЕНКО.

Он сообщил, что судебные иски касались нарушения прав акционеров и нелегитимности собраний акционеров. Но в действительности, убежден руководитель института, большинство заявленных проблем являются надуманными, так как смена владельцев состоялось в рамках действующего законодательства.

«Сегодня проектный институт АОЗТ "Киевсоюздорпроект" является одной из ведущих организаций в сфере мостостроения и дорожного хозяйства Украины. Институт выполняет ряд государственных заказов в сфере проектирования мостовых переходов через реку Днепр и дорожных развязок, среди которых Подольско-Воскресенский автомобильно-железнодорожный мостовой переход в Киеве и вантовый мостовой переход через Днепр в Запорожье. В текущем году объем проделанных институтом работ составит около 100 млн. грн.», - отметил В.ЧЕРНЕНКО.

По его мнению, сложившаяся ситуация крайне негативно отражается на деятельности проектной организации, направленной на совершенствование дорожно-мостовой инфраструктуры Украины. «Из-за чьего-то желания прибрать к рукам здание института, единственная в Украине организация, способная проектировать крупные мосты, может прекратить свою работу», - подытожил директор АОЗТ "Киевсоюздорпроект".

При этом на пресс-конференции распространили копию судебного решения, в котором отмечается: 14 ноября 2006 года Бориспольский районный суд Киева, рассмотрев исковое заявление А.Н.МАКЕДОНА, постановил признать собрание акционеров АОЗТ “Киевсоюздорпроект” от 27 июля 2004 г. неправомочным, а его решение по ведению реестра АОЗТ “Киевсоюздорпроект” незаконным. Также суд постановил наложить арест на недвижимое имущество, которое было отчуждено АОЗТ “Киевсоюздорпроект” в пользу ООО “Инициатор-Риэлти”, так как полномочия лиц принявших данное решение основываются на решении собрания акционеров от 27 июля 2004 г.