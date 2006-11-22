С сегодняшнего дня по 21 декабря в Украине будет проведена благотворительная акция “Спаси новую жизнь” в поддержку новорожденных, которые нуждаются в интенсивной терапии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Фонда “Сияние”, созданного Клубом успешных людей, Татьяна ПОПОВА.

По ее словам, на собранные деньги будут приобретены дополнительные реанимационные места для отделений интенсивной терапии новорожденных и отделения недоношенных детей при Киевском областном центре охраны здоровья матери и ребенка.

Свой благотворительный взнос каждый желающий может перечислить с помощью СМС по номеру 7000500 код 55.

Присутствующая на пресс-конференции представитель Министерства охраны здоровья Валентина ПЕДАН подчеркнула, что с 1 января 2007 года Украина переходит на новые критерии регистрации новорожденных. Согласно этим новым правилам, которые уже длительное время существуют в Европе, новорожденный уже в 22 недели, а не как на сегодняшний день - в 28 недель, - будет считаться жизнедеятельным, а не плодом. Но в таком возрасте ребенок зачастую рождается весом от 500 грамм до 1 кг, причем с еще плохо работающими легкими. Для обеспечения жизни такого ребенка необходимо специальное оборудование и дорогостоящее медикаментозное лечение. МОЗ, в свою очередь, подготовил предложения к проекту госбюджета на будущий год по обеспечению аппаратурой и всем необходимым оснащением реанимационного места для глубоко недоношенных новорожденных. На эти цели, по ее информации, планируется заложить 160 млн. грн., но это - на родильные учреждениям по всем регионам Украины.

В.ПЕДАН отметила, что ни одна страна в мире не обеспечивает за государственный счет качественную и в полном объеме медицинскую помощь. Там идет многоканальное финансирование, в т.ч. и благотворительная, страховая деятельность. Поэтому она очень приветствует инициативу Клуба успешных людей по сбору дополнительных средств на развитие медицины.

Как сообщила главный врач Киевского областного центра охраны здоровья матери и ребенка Лариса ЖУРАВЛЕВА, их центр, а также Охматдит, являются учреждениями третьего уровня, куда доставляют женщин-рожениц с патологиями или акушерскими осложнениями со всей области. Отделение интенсивной терапии на 6 коек для выхаживания недоношенных деток также работает в Броварском роддоме. Скоро планируется открытие Белоцерковского современного роддома также с отделением интенсивной терапии и начинается строительство родильного дома с интенсивной терапией в Боярке.

По информации Л.ЖУРАВЛЕВОЙ, новорожденным весом 500 гр. оказывается помощь в их Центре уже в течение последних 5 лет. В 2006 г. у них родилось 7 детей весом от 500 гр. до 1 кг, из которых выжил один ребенок. Но она подчеркнула, что даже за рубежом, где есть суперсовременное оборудование и врачи имеют специальную подготовку, процент выживания таких новорожденных очень мал. Также за это время в Центре родилось 10 детей весом от 1 кг до 1,5 кг, и все выжили, поскольку Центр имеет аппаратуру, которая позволяет выходить таких деток.

По Украине, согласно данным Л.ЖУРАВЛЕВОЙ, за 2005 г. родились 1 тыс. 348 детей весом до 1 кг, и от 1 кг до 1,5 кг - 1 тыс. 480 детей. «Т.е. потенциал работы у нас есть, и конечно хотелось бы совместными усилиями, с приобретением необходимой аппаратуры, а на каждого 500-грамового ребенка нужно аппарат искусственной вентиляции легких, следящая аппаратура, «инкубатор» и соответствующее дорогостоящее медикаментозное обеспечение, улучшить показатели выживания недоношенных детей», - сказала она.

По данным официальной статистики, которую озвучили на пресс-конференции, сейчас в стране выживает 30% маловесных новорожденных. В основном, это дети с весом приблизительно 1 кг. Новорожденных с весом 500 гр. выживает 10 из 1 тыс. рожденных живыми.