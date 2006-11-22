Украинская ассоциация Международной амнистии требует выполнения рекомендаций Комитета ООН, касающихся предотвращения издевательства и насилия в семье

Украинская ассоциация Международной амнистии требует от правительства немедленно выполнить рекомендации Комитета ООН относительно предотвращения издевательства и насилия в семье.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, зачитывая обращение к Кабинету Министров Украины, сообщила исполнительный директор ассоциации Международная амнистия в Украине Антонина ТАРАНОВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, в своей речи она, в частности, акцентировала внимание на нечеловеческом обращении с женщинами в семье. По ее словам, «это проблема, которая поразила весь мир и также распространена в Украине». Правозащитница отметила, что ассоциация обеспокоена отсутствием государственной программы, которая бы предупреждала домашнее насилие. При этом она добавила, что иногда женщины сами провоцируют определенное насилие в отношении себя.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции руководитель Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН отметил, что количество издевательств (это касается обращения с людьми в местах лишения свободы - УНИАН) в 2006 году по сравнению с 2004-2005 годами существенно уменьшилось. По его мнению, причиной этого стала «определенная работа, проведенная МВД». Продолжая эту тему, Д.ГРОЙСМАН также отметил, что сегодня в общественных организациях уменьшилось количество обращений о тяжелых последствиях насилия в результате истязаний в правоохранительных органах. В то же время, он сказал, что на сегодняшний день, к сожалению, фактически нет серьезных «случаев наказания» за такие действия. Одной из главных проблем этого он назвал отсутствие реакции со стороны прокуратуры Украины. Причина этого, как отметил Д.ГРОЙСМАН, заключается в том, что прокуратура Украины сегодня остается закрытой от общественного контроля. С другой стороны, как отметил он, в известной мере этому способствует украинское законодательство. В связи с изложенным, участники пресс-конференции, обращаясь к Кабинету Министров, требуют немедленного законодательного обеспечения выполнения рекомендаций Комитета ООН по правам человека, в которых среди прочего отмечается: полностью запретить пытки и нечеловеческое или унижающее человеческое достоинство, поведение или наказание; обеспечить уважение к процедурным правам задержанных лиц и лиц, лишенных свободы; исключить любую возможность жестокого, нечеловеческого или унизительного поведения и т.п.