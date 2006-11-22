Около 30% киевлян не будут оплачивать коммунальные услуги по новым тарифам - опрос “Юкрейниан социолоджи сервис”

Около 30% киевлян не будут платить по новым тарифам за коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного независимой фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”, обнародованные на пресс-конференции в агентстве УНИАН директором фирмы, профессором Александром ВИШНЯКОМ.

Из них 25,7% не будут платить по новым тарифам, а 3,7% не платили раньше и платить не будут. 26% киевлян готовы платить по новым тарифам, 18% будут оформлять субсидии и платить. Не определились 26,8%.

Среди семей, где сейчас на оплату жилья идет до 10% совокупного дохода 63,9% собираются платить по новым тарифам, 22,3% - не собираются,13,9% - не определились.

Среди семей, где сейчас на оплату жилья идет от 11 до 20% совокупного дохода, 46,7% собираются платить по новым тарифам, 23,2% - не собираются, 30,1% - не определились.

Среди тех семей, где сейчас на оплату жилья тратится 21 - 40% совокупного дохода, 40,8% собираются платить, 32,9% - не собираются, 26,4% - не определились.

Среди семей, где сейчас на оплату жилья тратится больше 40% совокупного дохода, собираются платить по новым тарифам 35,8%, не собираются - 37,3%, не определились - 26,9%.

В то же время существенно возрастет доля семей, которые после повышения тарифов обратятся за жилищно-коммунальными субсидиями в соответствующие службы. По данным опроса, в настоящее время 11,2% граждан получают субсидии, а после повышения тарифов собираются обращаться за субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг 37,2%. Таким образом, подытожил А.ВИШНЯК, в январе с учетом большого количества выходных, в столице в службы жилищных субсидий могут обратиться от 200 до 250 тысяч семей киевлян (по 15-40 тысяч - в каждую районную службу), что потребует колоссальной мобилизации кадров и чрезвычайного состояния работы этих служб, чтобы оформить субсидии более чем 200 тысячам граждан.

Кроме того, А.ВИШНЯК отметил, что, выбирая между повышением цен на холодную воду и перебоями в водоснабжении, как это есть в отдельных городах, 39% выбрали повышение цен и 11% - перебои в водоснабжении.

Опрос проведен с 16 по 20 ноября 2006 года. Опрошено 1 тыс. респондентов в г. Киеве. Опрос проводился по квотной выборке, которая по полу, возрасту, образованию и району проживания представляет население г. Киева. Погрешность выборки не превышает 3,2%.