Кампания против строительства музея художника Марчука развернута теми, кто претендует на землю на Михайловской площади – Гладчук

Дискредитационная кампания в СМИ строительства многофункционального культурного центра “Музей художника Ивана МАРЧУКА” “была заказана” теми, кто заинтересован построить на этом месте бизнес-центр.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН лидер Всеукраинского молодежного объединения “Молодежь - надежда Украины” Вадим ГЛАДЧУК.

По его словам, данный центр планируется строить по адресу: Михайловская площа,1. Он отметил, что на этом месте “сын народного депутата из фракции Партии регионов планирует построить бизнесовый центр”, потому и “было ряд заказных публикаций в СМИ” против строительства музея. В.ГЛАДЧУК напомнил, что на этой территории сейчас “размещены корты и гаражи”.

В.ГЛАДЧУК рассказал, что на территории многофункционального культурного центра “Музей художника Ивана МАРЧУКА” 8% площади предусматривается отдать под коммерческую застройку, а остальные – под объекты художественного назначения.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции руководитель Института общественных связей Владимир МАРТЫНЮК считает необоснованной критику строительства музея на склонах, мол, этот центр архитектурно не будет вписываться в центральную часть Киева. По его словам, “с архитектурной точки зрения - это абсолютно правильное решение”, поскольку речь не идет о помпезных сооружениях, которые закрывали бы исторические памятники города.

Председатель правления благотворительного фонда художника И.МАРЧУКА Юрий КОМЕЛЬКОВ отметил, что на строительство центра не будут тратиться государственные средства, а все финансирование будет осуществлять этот фонд. По его словам, на сегодняшний день уже собранно свыше 250 документов для утверждения проекта землеустройства ООО “выставочный центр-музей художника Ивана МАРЧУКА”. Ю.КОМЕЛЬКОВ рассказал, что сейчас проект находится на финальной стадии доработок, где учитываются замечания градостроительного совета. Ю.КОМЕЛЬКОВ отметил, что речь идет “не о музее МАРЧУКА в чистом виде, а о большом культурном центре, стержнем которого будут его работы, которые будут занимать основную часть выставочных площадей”. По его словам, там также планируются выставки украинских и иностранных художников.

В свою очередь, народный художник, лауреат Национальной премии Украины имени Т.Шевченко Иван МАРЧУК на пресс-конференции сказал, что создание музея – это была не его идея, “но она уже висит в воздухе где-то около 30 лет, с тех пор, когда я начал выставлять свои картины в разных коридорах, союзах”. По его словам, неоднократно с этой идеей к нему приходили разные люди. Художник отметил, что когда появилась такая возможность, то “началась безумная война”. Он считает, что не последнюю роль здесь играет “человеческая зависть”. По словам И.МАРЧУКА, он жалеет, что вернулся из эмиграции в Украину, поскольку “она никогда не любила художников, высокоталантливых людей, которые должны были всегда убегать из этой страны для того, чтобы себя реализовать”.

Руководитель службы по вопросам сохранения национально-культурного наследия Секретариата Президента Украины Игорь ЛИХОВЫЙ считает, что такой музей должен быть, чтобы творческое наследие известного художника И.МАРЧУКА стало доступным украинскому обществу. Он также утверждает, что строительство музея на Михайловской площади не нанесет ущерб архитектурному ансамблю Киева.