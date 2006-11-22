Законопроект о внесении изменений в отраслевое телекоммуникационное законодательство должен быть отозван из ВР - эксперты

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно совершенствования законодательства в отрасли связи, регистрационный номер 2493), внесенный народными депутатами В.КОРЖОМ и В.СИВКОВИЧЕМ 7 ноября в ВР, должен быть отозван. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) и глава компании «Технологические системы» Татьяна ПОПОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.ПОПОВОЙ поддержали все участники пресс-конференции, среди которых были представители бизнеса и телекоммуникационной общественности.

Т.ПОПОВА, в частности, заявила, что ИнАУ получила письмо от народного депутата Виталия КОРЖА, в котором «он просит о сотрудничестве». «Мы пошлем свои замечания, но в конце поставим жирный крест», - сказала она. По ее мнению, данный законопроект не подлежит доработке ввиду тех недостатков, которые в нем имеются.

По данным Т.ПОПОВОЙ, проведенный юристами анализ законопроекта содержит 221 страницу замечаний. «Мы готовы сотрудничать, но над новым законопроектом», - сказала она.

Как отметил член Правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) и представитель регистратора доменных имен Imena.ua. Александр ОЛЬШАНСКИЙ, «мы не утверждаем, что дорабатывать отраслевое законодательство не нужно». При этом он возражает против того, чтобы «одним ударом» вносить столь массированные изменения в это законодательство. По его данным, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно совершенствования законодательства в отрасли связи, регистрационный номер 2493) содержит 58 страниц текста изменений, и практически меняет основные отраслевые законы. По его мнению, предлагаются «фактически новые законы «О телекоммуникациях» и «О радиочастотном ресурсе Украины»».