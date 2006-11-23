КИУ не исключает провокаций в последние дни перед выборами мэров Кировограда, Полтавы и Чернигова

Комитет избирателей Украины не исключает провокаций в последние дни перед выборами городских председателей Кировограда, Полтавы и Чернигова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ.

Он напомнил, что выборы в этих городах состоятся 26 ноября.

По словам И.ПОПОВА, на данное время избирательные кампании в Кировограде, Полтаве и Чернигове можно охарактеризовать «как прозрачные и свободные, и если ничего форс-мажорного не произойдет, то мэров изберут».

Он не исключает, что 24-25 ноября, то есть накануне выборов могут произойти какие-то провокации. По словам И.ПОПОВА, «никакого давления со стороны налоговых, правоохранительных органов, а также органов власти не зафиксировано», а также «не было большого применения административного ресурса».

По его мнению, СМИ сбалансировано освещали избирательную кампанию. По словам И.ПОПОВА, достаточно позитивным было влияние на работу городских избирательных комиссий со стороны Центральной избирательной комиссии.

В свою очередь, заместитель председателя правления КИУ Евгений ПОБЕРЕЖНЫЙ заметил, что на этих выборах в трех городах работают 56 международных наблюдателей.

По его словам, наблюдался низкий уровень подготовки членов избирательных комиссий и крайне неудовлетворительное организационно-техническое обеспечение избирательного процесса. Как сказал Е.ПОБЕРЕЖНЫЙ, финансирование проведения выборов является «недостаточным и не поступает своевременно». По его словам, во время избирательной кампании в отдельных городах распространялась агитационная продукция, которую можно квалифицировать как «черный пиар».

При этом он выразил обеспокоенность КИУ тем, что противоречивые судебные решения могут, в конечном счете, привести к снятию лидеров избирательной гонки с регистрации или к очередной отмене результатов выборов.

Пресс-секретарь КИУ Александр ЧЕРНЕНКО особенностью избирательной кампании в этих трех городах назвал большое количество кандидатов на должность мэра. По его словам, в частности, в Чернигове зарегистрировано 45 кандидатов, но лишь 21 из них открыл счет для проведения избирательной кампании. А.ЧЕРНЕНКО подчеркнул, что это объясняется большим количеством «технических кандидатов».

По словам А.ЧЕРНЕНКО, особенностью этой избирательной кампании является и то, что центральные органы политических сил отстранились от выборов, и никто из лидеров партий не поддержал своих кандидатов. Он отметил, что это видно из того, что по несколько кандидатов от одной политической силы баллотируются на должность мэра, и при этом ни за одного из них не агитировали руководители партий.

Как сказал А.ЧЕРНЕНКО, в Чернигове есть один более выраженный лидер гонки. По его словам, в то же время в Полтаве и Кировограде есть по два основных конкурента, разрыв между которыми, согласно социологическим исследованиям, небольшой. Он отметил, что именно от того, как эти кандидаты сумеют мобилизовать своих избирателей, будет зависеть победа. А.ЧЕРНЕНКО прогнозирует, что в выборах 26 ноября примут участие около 30% избирателей в каждом из городов.