Посол Польши в Украине высоко оценивает вклад Ежи Гедройца в развитие отношений между нашими странами

Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ высоко оценивает вклад известного польского публициста Ежи Гедройца в развитие отношений между Украиной и Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Польши сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ напомнил, что 24-26 ноября в Киеве будет проходить международная конференция памяти Е.Гедройца “Европа - прошлое и будущее. Виденье и ревизии”.

Конференция проходит в рамках провозглашенного ЮНЕСКО Международного года Гедройца, добавил посол.

Как отметил Я.КЛЮЧКОВСКИЙ, в Украине много знают о Е.Гедройце, который получил в марте 1998 года отличие Президента Украины – орден “За заслуги” - за весомый вклад в развитие украинско-польских отношений.

“Эта фигура настолько важна для украинско-польских отношений, что нам следует использовать случай с объявлением 2006 года Годом Гедройца, чтобы в Украине больше о нем знали, поскольку и поляки и украинцы должны быть благодарны ему за то, что он сделал для развития наших отношений”, - сказал посол.

На пресс-конференции отмечалось, что главная задача конференции - предоставить возможность украинским, польским, белорусским, литовским, российским, немецким, французским и американским интеллектуалам проанализировать новый формат Европы в начале ХХІ века и вызовы, которые возникают перед современной Украиной и Европой, пересмотреть и оценить прошлое Украины как части Европы, ответить на вопрос, какое место должно занять Украина в обновленной Европе.

На протяжении трех дней роботы конференции с участием Наталии ГОРБАНЕВСКОЙ, проф. Богдана ОСАДЧУКА и проф. Ежи ПОМЯНОВСКОГО, которые будут олицетворять круг Гедройцевой «Культуры», а также пяти десятков докладчиков и дискутирующих, которые будут представлять многочисленные украинские, европейские и американские университеты и интеллектуальные общества, состоятся четыре тематических заседания («25+. За новый образ Европы», «Обновленное общество, обновленное государство. Мнениеобразующие круга и институты», «Феномен "Культуры"», «Виденье и ревизии. Актуальность "Культуры"») и круглый стол “Украина – “Европа в ХХІ веке” при участии ведущих украинских и иностранных интеллектуалов.

Конференция будет проходить в открытом режиме, ее аудиторию должны составить широкие круги киевской гуманитарной интеллигенции. Материалы конференции будут размещены на страницах и на сайте журнала «Критика», после чего будут изданы отдельным сборником. Рабочие языки конференции: украинский и польский (предусмотрен синхронный перевод), а также английский и французский.

Конференцию инициировали и организовали Посольство Республики Польша и Институт критики при поддержке Посольства Литовской Республики, Посольства Франции, Польского Института в Киеве, Украинского научного института Гарвардского университета, Международного фонда «Возрождение», Национальной парламентской библиотеки Украины, Общества опеки над архивом Литературного института в Париже. Почетный патронат – Президента Республики Польша Леха КАЧИНСКОГО и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

***Ежи Гедройц (1906-2000) - публицист, политик и главный редактор парижского журнала “Культура”. Он на протяжении 50 лет самоотверженно работал над налаживанием доброжелательных отношений Польши с ее восточными соседями - Литвой, Беларусью, Украиной, обретение государственной независимости которых считал лишь делом времени.

В 1982 году по инициативе Е.Гедройца основан фонд помощи независимой польской литературе и культуре. В 1997 году он получил почетное гражданство Литвы, а в 1998 - ее высшую государственную награду, Орден Гедимина. В тот же год он отказался принять Орден Белого Орла от Польши, поскольку не был согласен с ее политикой.