Завтра выйдет в свет первый номер новой львовской газеты “Post поступ”

Завтра выйдет в свет первый номер новой львовской общественно-политической газеты “Post поступ”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил публицист Владимир ПАВЛИВ.

“Это будет общественный проект, автором которого сможет стать каждый гражданин, умеющий хорошо писать или рисовать”, - сказал В.ПАВЛИВ.

По его словам, в новой газете материалы фельетонного типа будут доминировать над информационными. Газета будет выходить раз в неделю.

В.ПАВЛИВ также отметил, что 90% авторов – это читатели газеты. По его словам, газета не имеет одного главного редактора, а соредакторами являются писатель Юрий ВИННИЧУК, концепт-художник Владимир КАУФМАН и В.ПАВЛИВ.

Кроме этого, газета не имеет редакционной политики. В частности, по словам В.ПАВЛИВА, в ней каждый сможет выразить свое мнение. Он также отметил, что материалы в газете будут печататься на украинском или русском языках, соответственно, на каком пришлет автор.

В.ПАВЛИВ отметил, что газета будет распространяться в 16 областях Украины и некоторых районных центрах, а финансирует издание Львовский фонд “Свобода слова”.