Бондарь заявляет о возможности отставки Семенюк в следующем году

В начале следующего года может возникнуть вопрос об отставке Валентины СЕМЕНЮК с поста председателя Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель главы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат Александр БОНДАРЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, причиной для постановки подобного вопроса может стать невыполнение запланированных показателей по поступлениям от приватизации в 2006 году.

Как сказал А.БОНДАРЬ, сегодня на процесс приватизации в Украине фактически наложен мораторий, только в последнее время было приостановлено три приватизационных конкурса – по «Лугансктепловозу», «Комсомольскому рудоуправлению» и «Укрнафтопродукту». В то же время, отметил народный депутат, «социалистам, скорее всего, удастся отбить возможную попытку отправить в отставку председателя Фонда».

«Другое дело, что подобная попытка может быть предпринята и в дальнейшем, в середине или в конце следующего года уже по результатам возможного провала плана по приватизации на 2007 год», - сказал А.БОНДАРЬ.

По словам народного депутата, план по поступлениям от приватизации в 2007 году (10 млрд. грн. - УНИАН), скорее всего, не будет выполнен, поскольку в ориентировочный перечень предприятий, подлежащих приватизации в следующем году включены преимущественно малоликвидные активы.

Он также отметил, что Фонду госимущества не удастся выполнить план по поступлениям от приватизации в следующем году за счет реализации гособъектов вместе с земельными участками. По его словам, для продажи гособъектов с земельными участками необходим специальный подготовительный период, чтобы включить в уставный фонд предприятия стоимость приватизируемой земли. «В следующем году Фонд не успеет совершить соответствующую подготовку», - считает А.БОНДАРЬ.