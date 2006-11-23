КПУ подписала соглашение с рядом ветеранских организаций о помощи в решении социальных вопросов военнослужащих

Коммунистическая партия Украины сегодня подписала соглашение с рядом общественных организаций ветеранов войны и воинской службы о помощи в решении социальных вопросов бывших и действующих военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КПУ Петр СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, главная цель этого соглашения заключается в создании в Украине общественного контроля над деятельностью Министерства обороны по решению социальных вопросов как действующих военнослужащих, так и тех, кто уволился в запас. Кроме того, документом предусмотрено образовать для "непосредственного общественного контроля реализации постановлений и начерченных планов" наблюдательный совет при Верховной Раде Украины и Кабинете Министров, куда уже направлены "соответствующие предложения".

По убеждению подписантов соглашения, отсутствие в Украине единой государственной стратегии решения социальных вопросов военнослужащих создает угрозу национальной безопасности страны. Для того, чтобы преодолеть это явление, авторы документа ставят перед собой цели разработать для рассмотрения и утверждения в парламенте законы Украины "О конверсии военных объектов", "Об организации внебюджетного финансирования социальных программ военнослужащих, работников правоохранительных органов и членов их семей", а также внести изменения в проект бюджета на 2007 год относительно отмены статей, которые ухудшают пенсионное обеспечение бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, а также финансирование Вооруженных сил Украины и тому подобное.

Как отметил П.СИМОНЕНКО, "это соглашение - это программа-минимум, программа ближайших мероприятий". "Мы берем общую ответственность за ее реализацию", - добавил он.