В Киеве презентовали программу Национальной недели Европейской кампании “Все разные - все равные”

В Киеве состоялась презентация программы Национальной недели Европейской кампании “Все разные - все равные”, которая будет проходить в Украине 24 ноября - 1 декабря по инициативе Совета Европы в сфере молодежной политики.

Презентация центральной программы проходила сегодня в агентстве УНИАН.

Национальная неделя в Украине проходит при поддержке Совета Европы, Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Международного фонда “Возрождение”, Программы развития ООН, Фонда Лилии ПОДКОПАЕВОЙ и братьев КЛИЧКО, а также других общественных организаций.

Председатель Национального комитета Европейской кампании “Все разные – все равные” Ксения ОРЛОВСКАЯ отметила, что в рамках мероприятия будут проводиться стационарные тренинги и семинары в школах, международные конференции и марафоны.

В частности, по ее словам, каждый день Недели будет посвящен отдельным целевым группам: первый-третий дни – открытие Недели, на котором будут рассматривать вопрос “Европейские ценности: Верховенство права. Толерантность. Разнообразие. Участие”, четвертый день посвящен правам детей, пятый – национальным меньшинствам, шестой - правам женщин (гендерное равенство), седьмой – людям с особыми потребностями, а также людям, которые живут с ВИЧ.

К.ОРЛОВСКАЯ также отметила, что каждый день будут проводиться пресс-конференции, на которых участники программы получат информацию о том, что и где будет происходить в этот день. Кроме этого, по ее словам, "эта неделя станет началом для новых и интересных проектов в рамках реализации Комплексной программы, посвященной Европейской кампании “Все разные - все равные”.

Председатель комитета заметила, что “проведение Национальной недели в Украине будет способствовать лучшему диалогу между украинскими молодежными организациями и европейской молодежью”.

Справка УНИАН. Кампания “Все разные – все равные” являются мощнейшей из молодежных кампаний Европы. Инициатором является Совет Европы. Кампания проводится под патронатом Департамента молодежи и спорта Совета Европы с 1995 года во всех европейских странах. В Украине в этом году проводится впервые.