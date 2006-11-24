Адвокаты Курочкина просят Генпрокуратуру забрать в свое производство дело их подзащитного

Сегодня адвокаты российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА направили в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство с просьбой взять из Главного следственного управления УМВД в городе Киеве в свое производство дело против их подзащитного, поскольку сомневаются в объективности проведения этим органом следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили адвокаты М.КУРОЧКИНА Виктор ТКАЧУК и Ольга РЫЖОВА.

Свою позицию они, в частности, объяснили тем, что во время задержания М.КУРОЧКИНА в аэропорту «Борисполь» были нарушены ряд статей Уголовно-процессуального кодекса. Среди других нарушений они указали то, что обвинение М.КУРОЧКИНУ было выдвинуто в отсутствие его адвоката, а вместо этого при предъявлении обвинения присутствовал адвокат, вызванный следователем. Кроме того, в соответствии с постановлением Голосеевского суда Киева, для избрания меры пресечения М.КУРОЧКИНА должны были доставить именно в этот суд на протяжении 48 часов после задержания, однако это также не было сделано, и М.КУРОЧКИН продолжал до 23 ноября находиться в изоляторе временного содержания.

По словам В.ТКАЧУКА, вчера во время судебного заседания в Голосеевском райсуде, когда М.КУРОЧКИНУ избиралась мера пресечения, адвокаты обратили на это внимание суда, однако последний не отреагировал на их замечание.

Адвокаты также отмечают, что в соответствии с полученным ими письмом от Генеральной прокуратуры Украины, постановление об объявлении М.КУРОЧКИНА в международный розыск было отменено, а само уголовное дело направленно для проведения дальнейших следственных действий в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, поскольку М.КУРОЧКИН является гражданином России и постоянно проживает в этой стране. Таким образом, как отметили адвокаты, следственные органы МВД не имели никаких оснований проводить в дальнейшем никаких процессуальных действий. «По мнению защиты, у нас есть достаточно оснований считать, что эти обвинения (предъявленные М.КУРОЧКИНУ – УНИАН) будут опровергнуты», - сказал В.ТКАЧУК. Анализируя причины возбуждения самого уголовного дела он отметил, что они не касаются никакого бизнеса М.КУРОЧКИНА, «никоим образом не задевают «Озерку» (Центральный рынок Днепропетровска) или его (М.КУРОЧКИНА) бизнес-проекты», - отметил В.ТКАЧУК.

В свою очередь, О.РЫЖОВА выразила удивление, что М.КУРОЧКИНУ инкриминируют вымогание 10 тыс. долларов. Свои слова она объяснила тем, что ее подзащитный является достаточно известным российским бизнесменом, «и такая сумма очень странная». В то же время возбуждение уголовного дела в отношении М.КУРОЧКИНА она связывает с личным конфликтом своего подзащитного с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО. По словам О.РЫЖОВОЙ, последний неоднократно называл М.КУРОЧКИНА преступником, связывая его с какими-то организованными преступными группировками и тем самым, в частности, нарушал право М.КУРОЧКИНА на презумпцию невинности.

Она также отметила, что в 2004 году М.КУРОЧКИН выражал свои симпатии к, на то время кандидату на пост Президента Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, «и это может также послужить основой для конфликта (с Ю.ЛУЦЕНКО - УНИАНА)», - считает О.РЫЖОВА.

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом адвокаты будут действовать, если уголовное дело и в Генпрокуратуре не придет к необходимому для них результату, В.ТКАЧУК сказал: «Будем совершать все необходимы действия, которые нам позволяет действующее законодательство».

Адвокаты также сообщили, что они обращались в консульство Российской Федерации в Украине с просьбой дать оценку, или как-то отреагировать на ситуацию, в которой оказался М.КУРОЧКИН, однако пока не получили по этому поводу никакой информации.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. Ему было выдвинуто обвинение по ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогание, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц. Карается лишением свободы на срок от трех до семи лет).

По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

23 ноября, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения для М.КУРОЧКИНА - содержание под стражей.