Гражданская сеть “Опора” констатирует очень низкую явку избирателей на выборах мэров Кировограда, Полтавы и Чернигова

Гражданская сеть “Опора” констатирует очень низкую явку избирателей на повторных выборах городских председателей Кировограда, Полтавы и Чернигова, которые состоялись 26 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель “Опоры” Андрей КОГУТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по его словам, явка избирателей на выборах мэра Кировограда составляла, по предварительным подсчетам, 22-24%, и по состоянию на 8 часов утра еще продолжался подсчет голосов.

А.КОГУТ сообщил, что, по предварительной информации, на выборах мэра Кировограда, лидирует Александр ДАНУЦА, на втором месте идет Александр ТАБАЛОВ.

При этом он заметил, что, “скорее всего, выборы будут обжалованы Александром НИКУЛИНЫМ, которого накануне выборов по решению суда сняли с гонки”.

Говоря о выборах мэра Полтавы, представитель “Опоры” отметил, что там явка избирателей составляла 37%.

По данным экзит-пола, сообщил А.КОГУТ, уверенную победу завоевывает Андрей МАТКОВСКИЙ, за которого проголосовали 56,5% избирателей, за ним идет Виктор ЖИВОТЕНКО с 26,5% и третий – Андрей БАРАНОВ (7,1% голосов).

В то же время “Опора” прогнозирует, что официальные результаты выборов мэра Полтавы будут не скоро, поскольку ряд кандидатов уже не согласен с зафиксированными результатами. Так, кандидат от “Нашей Украины” Николай КУЛЬЧИНСКИЙ в прямом эфире телеканала “Лтава” заявил о тотальном подкупе избирателей в пользу А.МАТКОВСКОГО, приведя пример, когда представители милиции поймали злоумышленников на избирательном участке №87. Также не согласен с результатами и А.БАРАНОВ, который сказал, что, по данным его штаба, за него проголосовали 18-19% избирателей.

На выборах городского председателя Чернигова явка избирателей составляла 34,7%. Невзирая на прогнозы возможного срыва выборов, они состоялись, причем, по оценке “Опоры”, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не было.

По результатам параллельного подсчета голосов, приведенным этой организацией, лидирует со значительным отрывом экс-мэр Чернигова Александр СОКОЛОВ (38,9%), вторым идет представитель БЮТ Сергей ВИТРЕНКО, которого поддержали 11,6% избирателей, третий – выдвиженец КПУ Владимир ЛЕЩЕНКО с 10,7%.