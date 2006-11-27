Миссия ENEMO считает, что снятие с гонки одного из кандидатов в мэры Кировограда негативно повлияло на избирательный процесс

Наблюдатели Миссии ENEMO считают, что противоречивое решение Кировоградской территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации одного из ведущих кандидатов на должность городского председателя Александра НИКУЛИНА негативно повлияло на избирательный процесс в Кировограде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель миссии ENEMO в Украине Марк ДОШЛЯК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В то же время, повторные выборы местных председателей Полтавы и Чернигова состоялись 26 ноября в соответствии с международными нормами, отметил он.

“Выборы проходили согласно правилам, и не было зафиксировано серьезных нарушений во всех городах, кроме Кировограда”, - сказал он.

М.ДОШЛЯК отметил, что условия, при которых было принято решение об отмене регистрации А.НИКУЛИНА, а также непрозрачность действий избирательных органов вызвали смятение среди членов избирательных комиссий и избирателей относительно статуса этого кандидата. Таким образом, образовались серьезные сомнения в упорядоченности и соответствии этого процесса законодательным нормам.

“Из-за этого мы не можем с уверенностью сказать, что избирательный процесс происходил в соответствии с демократическими стандартами”, - сказал он.

В свою очередь, наблюдатель миссии Марк ИВКОВИЧ отметил, что наблюдатели ENEMO дали оценку “хорошо” процедуре открытия избирательных участков в 95% случаев из 14 посещенных участков. По его словам, организацию избирательных участков можно охарактеризовать как приемлемую. В Кировограде наблюдатели обратили внимание на то, что 3 из 7 посещенных ими утром 26 ноября участков открылись с опозданием.

В целом, наблюдатели миссии посетили 154 избирательных участка на протяжении процесса голосования и оценили его ход как хороший в 95% случаев. Задокументированные нарушения в основном касались недостаточного количества плакатов с информацией о процессе голосования. Эта проблема была замечена на 18% участков на протяжении наблюдения в Полтаве и несколько меньшем количестве в Чернигове и Кировограде. Кроме того, 3% посещенных избирательных участков имели проблемы с опломбированием избирательных урн, на трех было замечено присутствие лиц, которые не имели на это официального права, и в двух случаях - наличие агитационных плакатов рядом с избирательными участками. В Кировограде наблюдатели доложили о несоответствующей документации, процедуре голосования вне помещения для голосования на 10% из посещенных ими избирательных участков.

М.ИВКОВИЧ отметил, что качество списков избирателей остается серьезной проблемой. Наблюдатели говорили о подобных проблемах во всех трех городах, хотя в Чернигове было задокументировано меньше таких случаев, чем в Кировограде или Полтаве. Большинство таких проблем имело место на участках с более чем 2 тыс. избирателей.

Как отметила наблюдатель миссии ENEMO Лилия ШИБАНОВА, выборы городского председателя в Полтаве, за которыми она наблюдала, проходили “спокойно и без применения грязных технологий”. В то же время она считает, что кандидаты недостаточно использовали свое право на проведение дебатов на местном телевидении.

Наблюдатели ENEMO выработали рекомендации, в частности, относительно того, что избирательное законодательство должно установить крайний срок для снятия определенной кандидатуры с выборов, исключения его имени из избирательных бюллетеней и четко определить процедуру подачи судебной апелляции относительно подобных решений.

Кроме этого, данные списка избирателей должны постоянно и систематически обновляться с участием органов центральной власти.

Во избежание процедурных проблем, которые имеют место на участках, где обслуживают более чем 2 тыс. избирателей, максимальное количество избирателей на один участок должно быть ограничено до 2 тыс. Закон, регулирующий избирательные процессы на местном уровне, должен быть изменен в соответствии с остальным избирательным законодательством. В частности, он должен позволить независимым внутренним наблюдателям наблюдать за ходом местных выборов.

Миссия ENEMO состоит из наблюдателей из 11 стран.

Четыре передвижные команды в Полтаве, пять в Чернигове и пять в Кировограде посетили 40-50% от общего количества избирательных участков и все окружные и городские избирательные комиссии.

ENEMO - Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами, включает 19 ведущих общественных организаций из стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.