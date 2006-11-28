До окончания регистрации на саммит руководителей, который пройдет 5 декабря в Киеве, остается пять дней

До окончания регистрации участников Саммита Руководителей остается пять дней. Уже сегодня мы можем с уверенностью заявить, что Саммит Руководителей будет иметь большой успех. На 28.11.06 на Саммит зарегистрировалось около 100 участников из более 60 компаний. Среди них – гранды украинского и международного бизнеса: Лондонская фондовая биржа, Norton Rose, Financial Dynamics, ЕБРР, Консорциум «Индустриальная Группа», НАК «Энергетическая Компания Украины», Фойл Секьюритиз, ПФТС, ХХІ Век, B.C. Toms & Co, Grant Thornton Ukraine, Укртелеком, PricewaterhouseCoopers, Укргазбанк, Диамантбанк, Банк Крещатик, Банк Аркада, Велтон Телеком, Запорожсталь, Днепрошина, СК Нова и многие другие. Ввиду ограниченного количества мест, спешите зарегистрироваться сегодня.

Саммит Руководителей пройдет 5 декабря 2006 года в бизнес-центре Леонардо по адресу: город Киев, ул. Богдана Хмельницкого 17/52А. Целью Саммита является освещение современных технологий привлечения инвестиционного капитала, а также обсуждение опыта компаний, завершивших IPO или частное размещение акций/облигаций как на украинских, так и на зарубежных рынках капиталов. На Саммите Вы сможете встретиться с топ-менеджерами, экспертами в области привлечения финансирования, компаниями, заинтересованными в привлечении капитала (в том числе используя возможности банковской системы), а также выслушать доклады на следующие темы:

· Первичное размещение акций на украинских и иностранных биржах (IPO)

· Стратегии роста через слияния и поглощения

· Привлечение прямых инвестиций, частное размещение акций

· Повышение капитализации путем проведение корпоративной реструктуризации

· Выпуск корпоративных облигаций

· Пути максимизации рыночной капитализации компании

· Организация корпоративных коммуникаций

· Роль стратегии и стратегического планирования для корпоративного роста

Среди приглашенных докладчиков – опытные эксперты из сферы финансов:

· Сергей Бирюк, Член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины

· Джон Эдвардс, Старший менеджер, London Stock Exchange (Лондон, Великобритания)

· Камен Захариев, Директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине

· Ирина Заря, Президент, Фондовая биржа ПФТС

· Дориан Фойл, Председатель Наблюдательного Совета, Foyil Securities

· Джон Ааронс, Директор, Financial Dynamics (Лондон, Великобритания)

· Бейт Томс, Управляющий партнер, B.C. Toms & Company

· Виталий Казаков, Управляющий партнер, Grant Thornton Ukraine

· Саймон Кокс, Партнер, Norton Rose (Лондон, Великобритания)

· Хорхэ Интриаго, Партнер, PricewaterhouseCoopers

· Лев Парцхаладзе, Президент, ХХI Век

Мы будем рады приветствовать Вас среди делегатов Саммита! Для участия в Саммите необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать на веб сайте www.ceosummit.com.ua или по телефонам (044) 537-75-75, 492-27-81.