Проблемные вопросы рынка оконных профилей из поливинилхлорида (ПВХ) и перспективы отрасли при вступлении Украины в ВТО

Украинские производители ПВХ профилей встревожены критическим положением отрасли ПВХ-экструзии, которое стало следствием воздействия ряда негативных факторов. В результате применения недобросовестными импортёрами теневых механизмов при импорте продукции, украинский бюджет недополучает налогов и сборов на десятки миллионов долларов, а украинские производители оказываются в неравных конкурентных условиях. Значительная часть профиля импортируется в Украину с занижением таможенной стоимости (так называемый «серый импорт»), что позволяет импортёрам создавать неравные конкурентные условия путем уклонения от уплаты налогов и сборов. От этого страдают не только отечественные производители, инвесторы и конечные потребители, но и наносится колоссальный ущерб украинской экономике.

Другая проблема заключатся в том, что импортные профили ПВХ далеко не всегда соответствуют показателям качества, которые предусмотрены действующим стандартом. Такая проблема возникла из-за отсутствия действенного механизма контроля за качеством профиля (профили ПВХ не подлежат обязательной сертификации, добросовестные производители добровольно сертифицируют свой товар). А ведь качество профиля напрямую влияет на производство оконных конструкций, а также на показатели энергосбережения, прочности и надежности конечно продукта – металлопластиковых окон. В такой ситуации вступление Украины в ВТО может иметь непредсказуемые последствия. Открывая границы необходимо продумать, как защитить интересы украинских производителей от недобросовестных игроков рынка, а потребителей от некачественной продукции. Вступление в ВТО при нынешнем положении вещей может поставить под вопрос само существование высокотехнологичной отрасли ПВХ-экструзии в Украине. В то же время этот шаг только упростит попадание на отечественный рынок продукции низкого качества, причём в неконтролируемых объемах.

В ходе пресс-конференции планируется разносторонне освещение ситуации на рынке ПВХ, а также рассмотрение проблем отрасли. В обсуждении данной темы будут принимать участие руководители Ассоциации «производителей профильных изделий из полимеров», ведущие отечественные производители, представители министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Украины, а также представители ведущих импортёров.

Учасники пресс - конференции:

Панченко Владимир Григорьевич, - президент Ассоциации “Производителей профильных изделий из полимеров”.

Барзилович Д.В. – начальник управления технического регулирования в строительстве Министерства строительства архитектуры и жилищно-коммунального хазяйства Украины

-------------- генеральный директор и соучредитель ООО “Миропласт”, г. Днепропетровск.

Жиленко Дмитрий – генеральный директор ООО СП “Вента Украина”, г. Днепропетровск.

Половецький Александр – зам. генерального директора ООО “Марвей” ,г.Мариуполь

------------------ зам. генерального директора ООО “Облторгсервис”, г.Черновцы

_____________Представитель ООО„Рехау”

_____________Представитель „Winbay

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