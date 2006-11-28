Вскоре в Центральный больнице водников в Киеве будет открыт центр лечения различных видов физической зависимости

В ближайшее время в Центральной клинической больнице водников в Киеве будет открыт многопрофильный центр лечения различных видов физической зависимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН главный врач Центральной клинической больницы водников Светлана ПРАНИК. По ее словам, такой центр уже работает в Днепропетровске.

Как сообщил профессор, доктор медицинских и фармакологических наук Джейкоб ХИЛЛЕР, особенность лечения от любой физической зависимости заключается в том, что избавиться от никотиновой зависимости с помощью новых технологий можно за два часа амбулаторного лечения, от алкогольной - за пять, а перестать быть наркоманом за 24 часа стационарного лечения.

Д.ХИЛЛЕР отметил, что такие инновационные методики фармакологического лечения были разработаны группой ученых под его руководством. Методика основана на блокировании опиатных рецепторов в головном мозге, которое лишает пациентов страха перед болезненным лечением и ломкой.

“Я не делаю чудес в медицине, я просто правильно анализирую, что происходит в мозге зависимых людей, ускоряю процесс выздоровления, после чего начинается оздоровительная фаза лечения - вернуть биохимическую функцию мозга в ту стадию, в которой она была до того, как человек стал зависимым”, - сказал он.

Д.ХИЛЛЕР занимается разработками и усовершенствованием различных методик такого лечения около 20 лет. Он отметил, что в центрах помощь оказывается только тем пациентам, которые сами хотят вылечиться от той или другой физической зависимости.

Как сообщил генеральный директор швейцарской инвестиционной компании Quit System Аркадий АН, в среднем лечение стоит около 250 долларов США за курс. По словам А.АНА, его компания намерена вложить инвестиции в создание сети подобных центров во всех областных центрах Украины.

А.АН отметил, что компания готова создать отдельную от больницы водников клинику для лечения физической зависимости или клинику на ее территории и предоставить новое оборудование.