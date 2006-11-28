Кандидат в мэры Кировограда Никулин в суде требует признать выборы городского председателя недействительными

Кандидат на должность городского председателя Кировограда Александр НИКУЛИН обратился в Ленинский районный и Апелляционный суд Кировограда с требованием признать выборы мэра, состоявшиеся 26 ноября, недействительными.

Об этом А.НИКУЛИН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы сделаем все возможное, чтобы выборы были признаны недействительными. В нашем городе криминал победил над законом. Выборы прошли нечестно, с большим количеством нарушений», - сказал А.НИКУЛИН.

Среди нарушений претендент на должность мэра назвал исчезновение 100 бюллетеней с различных избирательных участков, проставление в течение дня голосования штампа «Выбыл» напротив фамилии А.НИКУЛИНА, принятие решений территориальной избирательной комиссии в отсутствие кворума.

«Милиция не препятствовала на нарушения. Не реагировала на них и прокуратура. Представители ЦИК не предпринимали никаких действий в ситуации», - подчеркнул кандидат на должность мэра.

Как сообщал УНИАН, территориальная избирательная комиссия сняла А.НИКУЛИНА с избирательной гонки поздно вечером 25 ноября. Кандидат пытался обжаловать эти действия ТИК в суде, однако из-за отсутствия решения комиссии суд отказал А.НИКУЛИНУ в удовлетворении иска.

Официальные результаты выборов мэра Кировограда городская территориальная избирательная комиссия объявит после пересчета бюллетеней на части участков районной Кировской ТИК. ТИК планирует пересчитать голоса избирателей более чем на 20 избирательных участках, а график приема Кировским избиркомом расписан включительно до 30 ноября.

Причиной для пересчета стали жалобы некоторых кандидатов на должность городского председателя и нарушения, которые были зафиксированы наблюдателями и членами УИК.

По результату параллельного подсчета голосов избирателей, составленного по данным регионального отделения Комитета избирателей Украины, общественных организаций и штабов кандидатов, предварительные результаты выглядят следующим образом:

всего в избирательные списки Кировограда включено 199,5 тысяч избирателей, из них приняли участие в голосовании 52 тысячи или 26%;

лидирует на выборах бывший народный депутат от КПУ, руководитель региональной организации партии Владимир ПУЗАКОВ, за которого проголосовали 8,3 тысяч избирателей;

на втором месте - 26-летний депутат Кировоградского городского совета Александр ДАНУЦА, за которого отдали свои голоса 7,9 тысяч человек;

третий результат - у руководителя областной организации Либеральной партии Украины, бизнесмена Александра ТАБАЛОВА, за которого проголосовали 7,3 тысяч избирателей;

против всех кандидатов проголосовали около 7 тысяч кировоградцев, или 13% тех, кто пришел на избирательные участки.