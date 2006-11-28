Группа “Танок на майдані Конго” празднует “10 сезонов” своей творческой деятельности

Группа “Танок на майдані Конго” (ТНМК) празднует “10 сезонов” своей творческой деятельности.

Об этом участники группы сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Один из участников группы Александр СИДОРЕНКО рассказал, что “точкой отсчета творческой деятельности ТНМК является отборочный тур фестиваля “Червона рута” в 1996 году, когда “Танок” победил и начал свой творческий путь”.

Во время пресс-конференции группа презентовала историю фильма о жизни ТНМК в трех частях под названием «Шопопалошоу». Фильм состоит из всех клипов ТНМК на DVD и всех переизданных альбомах ТНМК - «Limited Edition» с новыми бонусами. Первая часть «Шопопалошоу» имеет название “История ТНМК. До нашей эры”, вторая – “История ТНМК. Наша эра”, а третья – «Шопопалошоу. Тур де Франс”.

Кроме этого, участники группы сообщили, что 30 ноября в ресторане “Оазис” развлекательного комплекса “Ультрамарин” в 20.00 состоится праздничный концерт, посвященный “10-му сезону ТНМК”. По словам участников группы, на праздник приглашены много интересных гостей. Не исключено, что зрителей будут ожидать интересные сюрпризы и эксклюзивные дуэты.

Также на концерте состоится награждение победителей конкурса на лучший рисунок для футболки с символикой ТНМК.