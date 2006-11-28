Гражданская партия «Пора» считает своим приоритетом подготовку к местным выборам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил председатель политсовета партии Евгений ЗОЛОТАРЁВ.

По его словам, в соответствии с одной из резолюций, которые были приняты на Гражданском собрании «Поры» в воскресенье, партия объявляет «о начале подготовки к участию партии в местных выборах». Он добавил, что собрание признало «развитие местного самоуправления основой гражданского общества и считают это одним из приоритетов своей деятельности».

Также председатель политсовета отметил, что Гражданское собрание приняло решение о создании Идеологической ассамблеи партии. Е.ЗОЛОТАРЁВ объяснил, что Ассамблея ставит целью разработать целый ряд идеологических и программных документов партии. Участники собрания приняли идеологические ориентиры партии и определили новую идеологию как «гражданский патриотизм».

В свою очередь член политсовета партии Владислав КАСЬКИВ заявил о начале подготовки “Поры” к созданию и реализации “Плана национального прорыва”. Он сказал, что план является “концептуальной программой осуществления радикальных системных реформ в стране, которая предусматривает формирование новой Конституции Украины, проведение ряда системных реформ в сфере перераспределения функций ветвей власти, процедур их взаимодействия и радикальное ограничение влияния государственных институтов на жизнь общества – превращение директивных функций государства в регулятивные”.