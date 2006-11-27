Более половины украинцев выступают за внеблоковый статус Украины - опрос

Более половины граждан Украины (52,1%) выступают за выбор для Украины нейтрального внеблокового статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу “Украинского форума” Институтом социологии НАН Украины и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”, которые представил на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Института социологии Александр ШУЛЬГА.

Согласно опросу, 65,1% граждан относятся отрицательно или очень отрицательно к членству в НАТО, сторонниками являются 23,5% опрошенных.

Отрицательно к вступлению в НАТО относятся 63,5% тех, кто готов принять участие в соответствующем референдуме, и 53% не поддержали бы соответствующее решение правительства или Верховной Рады. Вместе с тем, 24,8% респондентов готовы проголосовать “за” НАТО на референдуме, а соответствующее решение властных институтов поддержали бы 31,9% опрошенных.

Кроме преобладания негативной позиции, опрос засвидетельствовал, что гражданам “проще” переложить ответственность за сложный геополитический выбор на органы власти.

Относительно членства Украины в Организации Договора коллективной безопасности стран СНГ (ОДКБ), преобладает положительное отношение - 44,9% и против - 29,1%.

Большинство граждан считает, что вступление Украины в НАТО приведет к значительному увеличению бюджетных расходов на оборону (56,2%). Кроме того, почти половина опрошенных (44,8%) считает, что вступление в НАТО приведет к развалу ВПК.

Также 80% опрошенных связывают со вступлением в НАТО определенное ухудшение отношений с Россией, а 60% ожидают улучшения таких отношений в случае вступления Украины в ОДКБ. 44% граждан считают, что внеблоковый, нейтральный статус Украины существенно не изменит отношения Украины с РФ.

Как отмечает социолог, проведенное исследование четко зафиксировало региональные расхождения в отношении граждан к членству Украины в военно-политических союзах. Так, вступление Украины в ОДКБ поддерживает значительное количество жителей юго-восточных регионов (в среднем 60%), в центре и на северо-востоке количество противников и сторонников этого решения приблизительно одинаково (37,9% “за” и 35,3% “против”), а в Западной Украине против вступления в ОДКБ выступает 20,7% опрошенных.

Еще большая региональная разница наблюдается в отношении к вступлению в НАТО. Сторонники преобладают над противниками такого вступления только в Западной Украине (47,5% “за” и 32,1% “против”).

В центре над положительным отношением уже доминирует отрицательное (60,7%), а на юге и юго-востоке (76,6%), Донбассе и Крыму (88,2%) противников присоединения Украины к НАТО существенно больше, чем сторонников.

Показательно, по словам А.ШУЛЬГИ, то, что региональные расхождения практически не сопровождают отношение украинцев к идее конституционного закрепления Украиной нейтрального внеблокового статуса: в западных регионах ее поддерживают 49%, а в восточных и южных - 54%.

Кроме того, результаты опроса засвидетельствовали, что 2/3 граждан оценивают уровень угрозы независимости и территориальной целостности Украины как незначительный или отсутствующий. Вследствие низкого уровня оценки угроз появляется уверенность относительного большинства опрошенных (44,2%) в способности Украины самостоятельно обеспечивать свою безопасность, оставаясь внеблоковой, нейтральной страной. За членство в каких-то военно-политических блоках (НАТО, ОДКБ) выступило 36,7% опрошенных граждан.

На основании данных социологического исследования “Украинский форум” заключает, что любое окончательное решение по поводу внешнеполитической интеграции Украины, одобренное в ближайшее время, окажется политически, а главное, социально опасным, может спровоцировать последующий раскол Украины.

А.ШУЛЬГА отметил, что граждане делают свой выбор относительно геополитического будущего Украины, преимущественно, на основании сложившихся стереотипов, а не рационального взвешивания позитивных и негативных сторон соответствующего государственного решения.

Как отметил на пресс-конференции руководитель “Украинского форума” Владимир СЕМИНОЖЕНКО, форум начинает проект “Безопасность-2010”, целью которого является организация общенациональной дискуссии по общественно-острой проблеме внешнеполитической интеграции Украины.

Опрос проводился с 11 по 22 октября 2006 года во всех областях Украины, АРК, городах Киеве и Севастополе.

В целом по квотной национальной выборке было опрошено 2007 респондентов, которые по возрасту, полу образованию, типу поселения и областям представляют население Украины в возрасте старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 3%.