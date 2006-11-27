Директор Шосткинской ТРК «Акцент» заявляет об избиении своего сына милиционерами из-за ее профессиональной деятельности

Директор телерадиокомпании «Акцент» города Шостка Сумской области Ирина КОВАЛЕНКО связывает избиение сотрудниками Шосткинского горрайотдела милиции своего сына Павла, которое произошло 28 сентября этого года, со своей профессиональной деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам И.КОВАЛЕНКО, 4 сентября 2006 года в доме, где она живет вместе с сыном, был убит человек, в связи с чем П.КОВАЛЕНКО вместе с несколькими другими людьми вызывали в милицию для опроса в связи с указанным происшествием. Однако, как отметила И.КОВАЛЕНКО, во время допроса сотрудники милиции нанесли ее сыну телесные повреждения, в частности, как установили врачи, была перебита барабанная перепонка левого уха. Кроме того, нанесены и другие телесные повреждения.

Как отметила И.КОВАЛЕНКО, в связи с происшествием, случившимся с ее сыном, в тот же день было написано заявление в Шосткинскую межрайонную прокуратуру, которая отказала 11 октября в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников милиции состава преступления.

Как отметила И.КОВАЛЕНКО, «случившееся с моим сыном, связываю с личной профессиональной деятельностью».

В связи с тем, что межрайонной прокуратурой было отказано в возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий со стороны сотрудников милиции, И.КОВАЛЕНКО направила свои обращения, как журналист, в Генеральную прокуратуру, Секретариат Президента, СБУ. Лишь после этого, сказала она, в ее адрес поступил ответ от сотрудников прокуратуры Сумской области, в которой отмечалось, что «изучением материалов проверки прокуратурой области установлено, что постановление об отказе возбуждения уголовного дела принято преждевременно и 31 октября 2006 года отменено для проведения дополнительной проверки, по результатам которой 17 ноября текущего года заместителем прокурора Сумской области возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Шосткинского ГРО УМВД Украины в Сумской области”.

Комментируя события, которые произошли с ее сыном, И.КОВАЛЕНКО обратила внимание на тот факт, что при рассмотрении заявления ее сына в прокуратуре города не были опрошены свидетели со стороны пострадавшего. «Однако, нашлись свидетели со стороны милиции», - сказала она.

В то же время И.КОВАЛЕНКО отметила, что после того, как ею был получен ответ со стороны областной прокуратуры, за ней и ее сыном началось внешнее наблюдение.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, директор ТРК «Акцент» сказала, что об инциденте с ее сыном она в письменном виде сообщила министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО. Вследствие этого, как сказала И.КОВАЛЕНКО, от МВД пришло письмо, в котором отмечалось, что в результате проведенной проверки со стороны сотрудников милиции «состава преступления нет».

Учитывая сказанное, И.КОВАЛЕНКО выразила надежду, что правоохранительные органы разберутся в том, что произошло в помещении Шосткинского ГРО УМВД Украины в Сумской области, и накажут виновных.