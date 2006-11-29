Силиконовая Долина дала самую высокую оценку украинскому хай-тек проекту

Киев 29.11.2006 Американско-украинская компания “APowerCap Technologies” (APCT), основанная на украинской технологии производства новых источников питания, заняла первое место в конкурсе технологических бизнес-проектов для венчурного инвестирования на конференции «Открытые двери в Силиконовую Долину-2006» (Silicon Valley Open Doors, SVOD). APCT получила звание «Самая инвестиционно-привлекательная технологическая компания 2006 года» и награду «Golden Lock». Второе и третье места получили технологические проекты из России - «UltraMotors» (проинвестированный венчурным фондом «Русские технологии», Альфа-груп)» и «Musigy» (разработанный в МФТИ) соответственно.

В Жюри конкурса бизнес-проектов вошли представители ведущих международных венчурных компаний, в частности - "Alloy Ventures", "Asset Management Company", "Canaan Partners", "DFJ", "Doll Capital Management", “Google”, "Institutional Venture Partners","Intel Capital", "New Enterprise Associates", "Pitango Venture Capital", "Rembrandt Venture Partners", "3i", "Vivo Ventures", "Worldview Technology Partners".

Для участия в конкурсе на SVOD-2006 было отобрано 16 проектов из более чем 60 претендентов из Украины, России и других стран СНГ. В SVOD-2006 приняли участие более 300 предпринимателей и венчурных инвесторов из США и стран СНГ. Презентации венчурным инвесторам в ходе Конференции сделали шесть молодых компаний, основанных на украинских технологиях:

1. «APowerCap Technologies» (источники питания), проинвестированная ВК «ТЕХИНВЕСТ»

2. «Eyestride» (визуализированная гео-карта), ShiftLabs

3. «InvisibleCRM» (CRM интегрированная с офисными-приложениями), MTVP

4. «Semetrics» (контекстный поиск информации), ТЕХИНВЕСТ

5. «SiteHeart» (электронная платежная система), ПриватБанк

6. «Viewdle» (поиск видео-файлов), Semanetics.

Два из этих проектов – «APCT» и «Semetrics» являются финалистами Всеукраинского Конкурса Высоких Технологий. Благодаря поддержке Украинского научно-технического центра (УНТЦ) еще один финалист Конкурса - проект «Lileya» (пьезоэлектрические микроманипуляторы) - был представлен на техно-выставке, проходившей в рамках Конференции.

«ApowerCap Technologies», которая получила начальные инвестиции от ТЕХИНВЕСТа, создана в 2006 году командой украинских ученых. С помощью ТЕХИНВЕСТа финансируются необходимые НИОКР, защита интеллектуальной собственности, маркетинговый и юридический анализ, разрабатывается бизнес-стратегия и бизнес-план, развитие партнерской сети, поиск клиентов и профессионального менеджмента, а также создание опытного производства.

ДЛЯ СПРАВКИ: Конференция «Открытые Двери в Силиконовую Долину» - SVOD (www.svod.org)

«Silicon Valley Open Doors» (SVOD) - это ежегодная инвестиционная конференция, целью которой является развитие сотрудничества между учеными, предпринимателями из стран бывшего СССР и венчурными инвесторами и бизнес-партнерами из Калифорнийской Силиконовой Долины. Организатором Конференции является ассоциация AmBAR, которая объединяет русскоязычных профессионалов Силиконовой Долины, в партнерстве с Центром Развития Инноваций (инвестиционная группа ТЕХИНВЕСТ, Украина), а также Российской Ассоциацией Венчурного Инвестирования. Генеральными партнерами Конференции является американские венчурные компании «Draper Fisher Jurvetson» (DFJ) и «Asset Management Company».

«SVOD-2006» проходила с 16 по 17 ноября 2006г. в Музее компьютерных наук в г. Маунтен Вью (штат Калифорния, США). В ходе SVOD-2006 состоялись выставки технологических проектов, их презентации венчурным инвесторам, а также семинары по вопросам построения успешных технологических компаний а также - развития хай-тека в мире и венчурного бизнеса в Силиконовой Долине, России и Украине.

Всеукраинский Конкурс Высоких Технологий (www.vc-ukraine.biz)

Всеукраинский конкурс высоких технологий проводится для определения лучших технологических проектов для венчурного инвестирования, с целью содействия развития конкурентоспособного технологического бизнеса на основе украинского научно-технического потенциала. Конкурс организован венчурной компанией „ТЕХИНВЕСТ” в партнерстве с «Draper Fisher Jurvetson» (США). Генеральным менеджером Конкурса выступает бизнес-инкубатор «Центр развития инноваций». На Конкурсе рассматриваются бизнес-проекты на основе ИКТ, новых материалов и нано-технологий, медицинский и биотехнологий, а также новых энерго-технологий. Комплексную экспертизу, представленных на Конкурс проектов осуществляет Международная экспертная группа, в состав которой входят представители ведущих международных технологических и венчурный компаний. Финалисты Конкурса принимают участие в ежегодной конференции «Silicon Valley Open Doors» в Силиконовой Долине (США).

AmBAR (www.ambarclub.org)

American Business Association of Russian Professionals, (AmBAR) - неприбыльная организация со штаб-квартирой в Силиконовой Долине, объединяющая эмигрантов из стран бывшего СССР. Сеть AmBAR включает предпринимателей, инженеров, специалистов по маркетингу, юристов, финансистов, венчурных капиталистов и «бизнесов-ангелов», всего более чем 1,800 членов. AmBAR устраивает регулярные образовательные и профессиональные семинары в Стенфордском Университете (Калифорния, США).

Центр Развития Инноваций (www.cid.kiev.ua)

Центр развития инноваций (ЦРИ) - один из старейших бизнесов-инкубаторов в Украине. ЦРИ был основан в 1998 году «Международным Институтом Менеджмента» (МИМ-Киев). С 2005 г. ЦРИ входит в группу компании «ТЕХИНВЕСТ». Центр развития инноваций является генеральным менеджером Всеукраинского конкурса высоких технологий и организует ежегодные Роуд-шоу украинских технологий в США. ЦРИ предоставляет бизнес-инкубационные услуги для портфельных компаний ТЕХИНВЕСТа и других украинских технологических компаний.

ВК «ТЕХИНВЕСТ» (www.techinvest.com.ua)

Венчурная компания ТЕХИНВЕСТ, основанная предпринимателем Сергеем Лобойко в 2004 году, является пионером технологического венчурного бизнеса в Украине. ТЕХИНВЕСТ специализируется на инвестировании на ранних стадиях в построение международных технологических компаний на основе украинских инноваций и инженерных талантов. Компании удалось на протяжении 2004-2005 г. За счет построения международного ИТ-бизнеса, обеспечить своим первым инвестиционным партнерам возвращение на инвестиции, которые в 2,5 раза превысили размер их вложений. ТЕХИНВЕСТ был признан представителями ведущих международных технологических компаний и фондов, в частности с 2005 года является партнером ведущей международной венчурной группы фондов компани "DFJ".