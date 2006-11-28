15 декабря будут подведены итоги Второго ежегодного опроса журналистов «Украинский туризм-2006 глазами украинской прессы»

15 декабря 2006 года будут подведены итоги Второго ежегодного опроса журналистов «Украинский туризм-2006 глазами украинской прессы».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Центра туристической информации Национальной туристической организации при Гостурадминистрации Владимир ЦАРУК.

По его словам, в этом году количество номинаций увеличено с 18 до 22, к примеру, решено отметить лидеров популярных туристических направлений - Турция и Крым, а также – лучшего руководителя облгосадминистрации, который опекает туризм. Кроме того, добавлены специальные отличия за лучший интернет-сайт по туризму, лучший пресс-тур по Украине и за границу, лучшую туристическую сеть по продаже путевок и др.

Оценивать структуры, имеющие отношение к туризму и его развитию в Украине, будут журналисты из разных регионов Украины – около 60 человек.

Как ожидает Центр туристической информации, а также партнеры акции, этот конкурс поможет определить лучших в туристической отрасли, оценить работу туроператоров, санаториев, курортов, авиакомпаний, профильных изданий и пр. Кроме того, это поможет самим компаниям в дальнейшем развиваться.

Как отметила присутствующая на пресс-конференции главный редактор журнала «Мандры» Леся МОСКАЛЕНКО, «наш рынок пока оставляет желать лучшего, я как турист могу сказать: иллюзия такая, что выбор огромный. Когда приступаешь к выбору, то или платишь чрезвычайно большие средства, или едешь в Турцию или Египет – выбора нет. Будем надеяться, что нашими совместными усилия эта ситуация изменится».

При этом она отметила, что новинкой летнего сезона в текущем году стала Греция – она заняла второе место среди украинцев по посещаемости после Турции. Также новинками сезона стали Ближний Восток, Иордания.

По словам В.ЦАРУКА, увеличился поток на Кипр и в Тунис. По въездному туризму в текущем году отмечалось значительное увеличение туристов из Германии, Польши, Венгрии.

В то же время, как отмечалось на пресс-конференции, главные игроки туристического рынка Украины остаются прежними в течение нескольких последних лет. «Стать оператором и выйти в лидеры сейчас очень сложно, так как наш туристический рынок хоть и не сверхмощный, но это колоссальные средства», - отметила Л.МОСКАЛЕНКО, добавив, что за последние 4 года десятка ведущих операторов, которая была, не изменилась и не сместилась.