Гала-концерт “Танцы со звездами” посмотрел каждый второй телезритель - данные компании GFK Ukraine

Гала-концерт шоу “Танцы со звездами”, на котором были объявлены победители, имел рейтинг 26,83% (с долей аудитории 54,64%), что означает, что программу смотрело более четверти населения Украины и более половины тех, кто в этот момент смотрел телевизор.

Такие данные обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель телеканала “1+1”, исполнительный продюсер шоу “Танцы со звездами” Александр ЛОЗИНСКИЙ, ссылаясь на данные компании GFK Ukraine.

В целом, шоу “Танцы со звездами” посмотрели 87,57% зрителей. В абсолютных цифрах это почти 16 млн. человек, также информировал А.ЛОЗИНСКИЙ.

Он отметил, что таким образом проект и его гала-концерт опередил по рейтингам не только конкурентов по телеэфиру, но и самые выдающиеся телевизионные события года, в частности, новогоднее обращение Президента Украины (23,34%), финал сериала на “1+1” “Не родись красивой» (22,61%) и трансляцию футбольного матча “Италия – Украина” от 30 июня (25,88%).

А.ЛОЗИНСКИЙ отметил, что это один из наиболее дорогих проектов в Украине. Ориентировочная его стоимость составляет около 1 млн. долларов. Кроме того, это очень сложное по постановке форматное шоу. Формат шоу был куплен “Плюсами” в компании ВВС.

“Когда проект пошел, то мы получили самое главное, качественный продукт, и, как мне кажется, мы доставили радость нашей аудитории”, - отметил он. Кроме того, добавил А.ЛОЗИНСКИЙ, работники канала убедились в своих силах и профессиональности, увидев, что они могут создать качественное шоу.

А.ЛОЗИНСКИЙ напомнил, что победители шоу – Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ и Елена ШОПТЕНКО – поедут на Бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро в феврале. С ними туда отправятся операторы и журналисты телеканала, которые будут снимать отдельную программу о пребывании финалистов в Рио. И эта программа будет предшествовать запуску в производство шоу “Танцы со звездами - 2”, который стартует в начале марта. В нем будет принимать участие такое же количество пар и сегодняшние победители “определенным образом” могут быть задействованы в новой программе.

Присутствующий на пресс-конференции В.ЗЕЛЕНСКИЙ поблагодарил всех, кто болел за его выступление, а также членов команды телеканала, которые работали над проектом.

“Это удивительное ощущение, безумное счастье и я получил огромное удовольствие... А во время объявления победителей опьянел от успеха. Действительно чуть не потерял голову», - поделился он, отдельно выразив благодарность своей семье.

“Хотелось бы обязательно поблагодарить наши семьи. Потому что я точно помню, что я это забыл сделать, вернее, я это не очень помню, но мне дома сказали об этом. И сказали жестко”, - отметил, улыбаясь В.ЗЕЛЕНСКИЙ.

Он высоко оценил своих главных соперников Наталию МОГИЛЕВСКУЮ и Владислава ЯМУ, с которыми они шли все время “бок о бок”. “Самые сильные соперники. Сложная борьба, но очень приятная и хорошо, что после этого проекта между нами остались нормальные отношения”, - сказал В.ЗЕЛЕНСКИЙ.

На вопрос журналистов, поедут ли в Рио семьи победителей, В.ЗЕЛЕНСКИЙ сказал, что очень хочет, чтобы с ним поехала его семья, но все будет зависеть от решения руководства проекта, поскольку оно финансирует это путешествие. Его партнерша сказала, что ее “вторая половина” вряд ли сможет поехать на Бразильский карнавал, поскольку он профессиональный футболист и не может отказаться от тренировок.

Относительно того, как отразилось на личных отношениях длительное пребывание рядом партнеров во время репетиций и занятий, Е.ШОПТЕНКО ответила, что они ощутили взаимное уважение друг к другу. В то же время, Е.ШОПТЕНКО призналась, что ее “вторая половина” ревновала сначала, но позже отнеслась с пониманием”.

“Конечно, жена ревновала, - отметил при этом В.ЗЕЛЕНСКИЙ. – Но поскольку я не первый год в профессии телевизионного человека, то она понимает..., что это “формат ВВС”. На самом деле, это все шутки. Нас прекрасно поняли наши семьи, потому что они нас от всей души приветствовали и поддерживали”.

Справка УНИАН. Телевизионный формат “Strictly come dancing” появился несколько лет назад в Великобритании. Самые яркие звезды театра, кино, ТВ, спорта и шоу-бизнеса составляют дуэты с профессиональными танцорами и на глазах миллионной аудитории в режиме прямого эфира демонстрируют миру свои хореографические способности. В условиях шоу указано, что его участники должны выучить 10 конкурсных бальных танцев, исполнение которых оценивает профессиональное жюри и телезрители. Программа стала лидером телевизионного эфира телеканала ВВС, а впоследствии прошла на телеканалах 16 стран мира.