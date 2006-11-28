В Украине ни одна из политических партий не имеет реальной программы действий – эксперт

В Украине ни одна из политических партий–участниц избирательного процесса не имеет реальной программы действий.

Такое мнение высказала директор Института управления общественными изменениями Ольга КОЛОВИЦКОВА сегодня на пресс-конференции.

«В результате исследования предвыборных программ политических партий, которые участвовали в выборах в 2006 году, мы пришли к выводу, что программы содержат лишь цели и задачи, но не представляют механизмов и путей их достижения. Все программы являются популистскими», - сказала О.КОЛОВИЦКОВА.

Кроме того, по ее словам, ни одна из партийных программ не содержит конструктивных предложений и передовых идей. Эксперт уточнила, что в ходе исследования анализировались предвыборные программы Партии регионов, избирательных блоков «Наша Украина», БЮТ, Блока Литвина, «Поры-ПРП», Коммунистической и Социалистической партий.

«Программы «Нашей Украины» и БЮТ не поднимают критических для страны вопросов, к примеру, таких, как жилищно-коммунальное хозяйство или энергетика. Они замалчивают эти проблемы. В то же время программы СПУ, КПУ и Партии регионов эти вопросы отмечают, но непонятно, каким образом они их будут решать», - добавила О.КОЛОВИЦКОВА.