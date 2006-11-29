Американо-украинская компания APowerCap Technologies победила в конкурсе «Открытые двери в Силиконовую Долину-2006»

Американо-украинская компания APowerCap Technologies (APCT) заняла первое место в конкурсе технологических бизнес-проектов для венчурного инвестирования на конференции «Открытые двери в Силиконовую Долину-2006» (Silicon Valley Open Doors, SVOD). Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН управляющий директор венчурной компании «Техинвест» Сергей ЛОБОЙКО.

По данным С.ЛОБОЙКО, APCT получила звание «Самая инвестиционно привлекательная технологическая компания 2006 года» и награду Golden Lock. Второе место получил технологический проект из России - UltraMotors (проинвестированный венчурным фондом «Русские технологии», Альфа-груп), третье – проект Musigy (разработанный в Московском физико-техническом институте).

Компания APCT, по данным С.ЛОБОЙКО, разработала новую украинскую технологию производства источников питания, которые позволяют использовать такие источники питания в различных устройствах от мобильных телефонов до мощных бесперебойных источников питания.

Он отметил, что компания «уже имеет предложения об инвестировании из США и других стран», а также предварительные контракты с несколькими американскими компаниями.

По словам С.ЛОБОЙКО, рыночная стоимость компании сегодня составляет несколько миллионов долларов.

Компания зарегистрирована в США, более 50% компании владеет компания «Техинвест», в Украине создано дочернее предприятие, которое будет заниматься производством источников питания. С.ЛОБОЙКО отметил, что сегодня это производство в Украине начинает разворачиваться, выпуск продукции намечен на лето 2007 года.

Справка УНИАН. Компания ApowerCap Technologies создана в 2006 году командой украинских ученых, получила начальные инвестиции от «Техинвеста». С помощью «Техинвеста» финансируются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводится защита интеллектуальной собственности, маркетинговый и юридический анализ, разрабатывается бизнес-стратегия и бизнес-план, ведется развитие партнерской сети, поиск клиентов и профессионального менеджмента, а также создание опытного производства.

Венчурная компания “Техинвест» основана предпринимателем Сергеем ЛОБОЙКО в 2004 году и является пионером технологического венчурного бизнеса в Украине. «Техинвест» специализируется на инвестировании на ранних стадиях в построение международных технологических компаний на основе украинских инноваций и инженерных талантов. «Техинвест» с 2005 года является партнером ведущей международной венчурной группы фондов компании DFJ.

Silicon Valley Open Doors (SVOD) - это ежегодная инвестиционная конференция, целью которой является развитие сотрудничества между учеными, предпринимателями из стран бывшего СССР и венчурными инвесторами и бизнес-партнерами из Калифорнийской Силиконовой Долины. Организатором Конференции является ассоциация AmBAR, которая объединяет русскоязычных профессионалов Силиконовой Долины, в партнерстве с Центром Развития Инноваций (инвестиционная группа ТЕХИНВЕСТ, Украина), а также Российской Ассоциацией Венчурного Инвестирования. Генеральными партнерами Конференции является американские венчурные компании Draper Fisher Jurvetson (DFJ) и Asset Management Company.

В SVOD-2006 участвовали 16 проектов (отобраны из более чем 60) претендентов из Украины, России и других стран СНГ. В целом в SVOD-2006 приняли участие более 300 предпринимателей и венчурных инвесторов из США и стран СНГ.