80% украинцев поддерживают общенациональные выборы Президента – опрос

80% граждан поддерживают общенациональные выборы Президента Украины и только 7% респондентов делегируют право избирать главу государства Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейн Социолоджи Сервис”, обнародованные сегодня в УНИАН на презентации проекта общественного движения “Президентская республика”. Данные опроса сообщил председатель оргкомитету по созданию движения Владимир ЦЫБУЛЬКО.

По его словам, 7% респондентов считают должность Президента в Украине лишней и только 6% не определились со способом избрания главы государства. В частности, заметил В.ЦЫБУЛЬКО, избирать Президента хотят представители всех вековых категорий с разным образованием и местожительством.

По словам В.ЦЫБУЛЬКО, данные исследования свидетельствуют, что “идея избрания Президента в ВР, которая возникла еще во времена КУЧМЫ, противоречит позиции граждан Украины независимо от их политических взглядов”.

Он отметил, что движение "Президентская республика" возникло как противодействие "недостаточно обоснованным проектам политиков по изменению конституционного строя в Украине".

Кроме этого, на пресс-конференции был презентован веб-сайт общественного движения “Президентская республика”. Сайт создан с целью сбора экспертных мнений и исследований о преимуществах президентской формы правления на современном этапе развития Украины и содействия объективному информированию граждан о политических процессах.

Общенациональный опрос граждан Украины проводился с 1 по 12 октября 2006 года Фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейн Социолоджи Сервис”. Были опрошены 2010 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.