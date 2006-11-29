Днепропетровская облорганизация ПРП объявила о самороспуске и приступила к созданию нового общественного движения «ГРАД»

Днепропетровская областная организация партии «Реформы и порядок» объявила о самороспуске и приступила к созданию нового общественного политического движения «Гражданский актив Днепра» (ГРАД).

Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской областной организации ПРП Андрей ДЕНИСЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Решение единогласно приняли все 36 делегатов областной конференции. Этот шаг неординарный для региональных организаций и продиктован принципиальной позицией и оценкой того, что сегодня происходит в партии «Реформы и порядок», которая уже 8 месяцев не существует как целостная системная политическая партия», - сказал А.ДЕНИСЕНКО.

Заместитель председателя областной организации ПРП считает, что действия центрального руководства партии «девальвировали программные ценности, нормы и правила устава партии, по которому уже давно никто не живет».

А.ДЕНИСЕНКО также обратил внимание на тот факт, что ПРП является единственной партией, которая не провела съезда после парламентских и местных выборов. «Партия оказалась вне парламента, проиграла местные выборы, но такая ситуация не проанализирована. Руководство не прислушивается к критике снизу», - аргументировал он.

В свою очередь председатель Днепропетровской облорганизации ПРП Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ опроверг утверждения центрального руководства партии об отсутствии этой региональной ячейки и продемонстрировал оригинальную печать и свидетельство о регистрации. «В ближайшее время мы их передадим руководству партии», - подчеркнул он.

По словам А.ДЕНИСЕНКО, уже зарегистрирована городская общественная организация «ГРАД». «Сейчас мы не готовы организационно и ресурсно создавать общегосударственную организацию. Только после местных выборов мы будем думать о такой возможности», пояснил он.

Участники пресс-конференции также сообщили, что решение о самороспуске приняла Закарпатская областная организация ПРП. «Непростая ситуация в Хмельницкой, Тернопольской и Николаевской областях», – сказал В.ЧЕРНЯВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря должен состоятся съезд партии «Реформы и порядок», в ходе которого должно быть принято решение об объединении ПРП и БЮТ.