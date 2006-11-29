Офицеры в запасе заявляют, что действия министра обороны Гриценко противоречат программе Президента ”10 шагов навстречу людям”

Офицеры Вооруженных Сил Украины в запасе заявляют, что действия Анатолия ГРИЦЕНКО в должности министра обороны противоречат программе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО "10 шагов навстречу людям".

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН капитан первого ранга запаса, правозащитник Владимир САВЧЕНКО, "программа Президента не стала обязательной для министра обороны и его заместителей. Они не имеют опыта, не имеют соответствующего образования, поэтому стало невозможным ожидать выполнения программы в той части, которая касается развития Вооруженных Сил Украины".

В свою очередь генерал-майор в запасе Вадим КОВАЛЬСКИЙ обвинил А.ГРИЦЕНКО в невыполнении судебных решений. "В марте 2005 года я по приказу министра обороны был отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника инженерных войск. Но я до сих пор не знаю причин, по которым это произошло. Суд отменил приказ министра и обязал восстановить меня в должности. Это судебное решение не выполнялось в течение полугода, и только после моего обращения в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции я был восстановлен, но на следующий день опять отстранен по причине невыполнения служебных обязанностей в период моего отстранения", - рассказал офицер.

В.КОВАЛЬСКИЙ считает, что "конфронтация А.ГРИЦЕНКО с исполнительной властью окончательно развалит украинскую армию". В.КОВАЛЬСКИЙ призвал министра обороны добровольно уйти в отставку.

Полковник в запасе Сергей СИВОЛОБОВ также заявил о своем незаконном увольнении с должности заместителя начальника инженерных войск. "Есть решение суда о моем восстановлении. Есть решение высшего административного суда, который подтвердил законность судебного решения о восстановлении, но я до сих пор не в должности. ГРИЦЕНКО выполняет только те судебные решения, которые выгодны ему", - добавил он.

Генерал-майор, военный комиссар Донецкого областного военного комиссариата Александр КОЛОМИЕЦ заявил: "Военные санатории проданы за копейки. Он (А.ГРИЦЕНКО - УНИАН) первым нас бросил, когда военных пенсионеров передали на обеспечение в Пенсионный фонд. В армии нет нормальной одежды, военные социально не защищены. Тысячи военнослужащих написали рапорты об увольнении, потому что не хотят служить при министре обороны ГРИЦЕНКО".

Военком Донецкого областного военкомата также обратил внимание на тот факт, что при подписании директивы о предварительной оплате за периодические издания А.ГРИЦЕНКО дополнил перечень изданий газетами "День" и "Зеркало недели". "О чем еще можно говорить?", - поинтересовался А.КОЛОМИЕЦ.

Вместе с тем, присутствующий в зале пресс-конференции руководитель Общественного совета при Министерстве обороны Анатолий ЛОПАТА заявил, что проблемы с материально-техническим обеспечением армии и социальной защитой военнослужащих являются проблемами правительства и государства, а не отдельно взятого министра обороны. "Это несправедливо утверждать, что во всем этом виноват ГРИЦЕНКО. Хотя я признаю, что кадровая работа Министерства обороны неудовлетворительная", - сказал А.ЛОПАТА.

Между тем, в пресс-службе Министерства обороны не стали комментировать заявления офицеров в запасе. "На пресс-конференцию руководство Министерство обороны, в том числе министр, не были приглашены. Они не слышали этих заявлений, поэтому они пока не могут их комментировать", - сказал представитель пресс-службы Минобороны.