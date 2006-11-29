Депутат Яковына обратится к Президенту и премьеру в связи с последними рейдерскими акциями в Украине

Народный депутат Украины Николай ЯКОВЫНА (фракция “Наша Украина”) подготовил и в ближайшее время направит обращение Президенту Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ в связи с последними рейдерскими акциями в Украине. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Депутат отметил, что обратиться к Президенту и премьеру его заставили обращения граждан, потерпевших в связи с последними событиями вокруг гостиницы “Русь”, а также ООО „Город славы” и ООО "Курени", владеющие торговыми центрами “Метроград” и “Метрополис”.

Н.ЯКОВЫНА подчеркнул, что подобные случаи в Украине в последнее время участились.

Как отметил совладелец ООО „Город славы” и ООО "Курени" Мстислав СКОРОБОГАТОВ (его компания «Данко» владеет 50% акций ООО „Город славы” и ООО "Курени" – УНИАН), в пятницу, 24 ноября т. г., представители исполнительной службы вместе с милицией вторглись в гостиницу "Русь", а также заняли в ней офисные помещения ООО „Город славы” и ООО "Курени". Основанием для подобных действий послужили определения Кегичевского районного суда Харьковской области, а также Жовтневого районного суда Луганской области, принятые во исполнение иска другого совладельца ООО „Город славы” и ООО "Курени" – компании Himalita Ltd (владеющая 50% акций ООО „Город славы” и ООО "Курени" – УНИАН). М.СКОРОБОГАТОВ высказал предположение, что за действиями его оппонентов могут стоять интересы некоторых российских депутатов.

В то же время, как заявил председатель Киевского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК, на данный момент указанные определения судов отменены.