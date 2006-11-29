Национальный регистратор доменных имен Imena.UA приобрел 50% уставного фонда Украинской баннерной сети

Национальный регистратор доменных имен Imena.UA купил 50% уставного фонда Украинской баннерной сети (УБС). Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава компании Imena.UA Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, среди основных причин и целей такой акции А.ОЛЬШАНСКИЙ назвал коммерциализацию рынка баннерной рекламы, а также создание на этом рынке «нейтрального агента».

Он отказался назвать сумму, за которую приобретена доля в УБС, сославшись на то, что доля компании покупалась у частных владельцев и он бы не хотел без их ведома называть цифры.

По данным руководителя УБС Алексея МАСЯ, компания планирует увеличить за три года объем баннерных показов в 30 раз. Он также заявил, что УБС планирует ввести «несколько новых способов» продажи баннеров, «основанных на конкурентно-аукционной системе».

«Мы планируем в развитие УБС достаточно серьезные инвестиции», - сказал А.ОЛЬШАНСКИЙ.

По его словам, 30-кратный рост будет достигаться как за счет роста количества самих сайтов, так и за счет увеличения ликвидности рынка.

«Сегодня есть огромные остатки ликвидных баннеров», - отметил он.

Справка УНИАН. Обладая лучшими в стране технологическими и кадровыми ресурсами, компания IMENA.ua уже в течение 4 лет удерживает лидирующие позиции на рынке Интернет-услуг. На данный момент главными направлениями деятельности компании являются: регистрация доменных имен для компаний, организаций и частных лиц во всех существующих в мире доменных зонах; регистрация украинских доменов верхнего уровня .UA (при наличии у заказчика зарегистрированной торговой марки); регистрация новых торговых марок в Патентном бюро Украины по поручению заказчика; предоставление услуг веб-хостинга. По данным компании, каждое третье доменное имя в Украине регистрируется сегодня с помощью компании IMENA.ua.

Украинская баннерная сеть - мощная рекламная сеть баннерообмена между сайтами. Она является одной из первых баннерных сетей в Украине (была создана 30 января 1999 года) и включает в себя наибольшее число украинских сайтов. На данный момент УБС состоит из основной сети и нескольких тематических подсетей – Автомобильная, Рекламная, Киевская, Крымская, Туристическая. УБС объединяет 10 тысяч участников (сайтов).