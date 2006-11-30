Рекламный рынок Украины на первом месте по темпам роста в Европе

Cortex, аналитическое подразделение холдинга Publicis Group Media представляет долгосрочный прогноз рынка рекламы на 2007-2011 год.

Киев, 15:00, 30 ноября 2006, пресс-центр ИА УНИАН. В преддверии 2007 года, Cortex, исследовательское подразделение Publicis Group Media (см. справку), подводит итоги 2006 года и, впервые, представляет долгосрочный прогноз рекламного рынка Украины до 2011 года. Cortex планирует оценивать состояние развития и перспективы рынка рекламы не реже, чем 2 раза в год.

В ответ на потребность клиентов холдинга Publicis Group Media, и других участники рынка рекламы, подразделение Cortex провело моделирование расходов на рекламу и оценило долгосрочные перспективы развития рекламного рынка Украины на 5 лет до 2011 года.

По оценке Cortex’a, общий объем затрат на рекламу в 2006 достигнет отметки в 1258 млн. долларов. Но в 2007 году темпы роста рынка украинской рекламы несколько замедлятся и, в случае сохранения тенденций развития экономики, объемы вложений в рекламу достигнут цифры в полтора миллиарда долларов, а темпы роста составят 28% по сравнению с 2006 годом. При этом объемы вложений в не медийные каналы коммуникации будут расти все более высокими темпами и в долгосрочной перспективе превысят объемы вложений в медиа.

Ожидается, что темпы роста рынка составят 20-25% в 2008-2011 годах. Уже в 2011 году объемы рынка рекламы в медиа достигнут 1,5 млрд долларов, а в не медиа расходы составят около 2.1 млрд . По темпам прироста рынка рекламы Украина вышла на первое место в Европе и, скорее всего, сохранит эту позицию и в будущем, так как другие, более зрелые рынки развиваются медленнее. Однако с насыщением розничного рынка и постоянной медиа-инфляцией до 40% в год рекордную динамику рынка сохранять будет все сложнее.

Факторами замедления будет снижение темпов роста ВВП, предполагаемый постепенный запрет рекламы алкоголя и табака в 2008-2009 годах. Удерживать позитивную динамику дополнительно будет усиление конкуренции на рынках товаров и услуг gjckt вступления Украины в ВТО, и расходы на политическую рекламу перед выборами президента в 2009 году и парламента в 2011 году.

Для справки: В марте 2005 года холдинг Publicis Group Media Ukraine, сформировал подразделение Cortex, основной задачей которого, является изучение рынка медиа, глубинный анализ медиа потребления и разработка методик и инструментов для максимизации эффективности медиа-планов.

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