86% средств при госзакупках с начала года были использованы с нарушением законодательства - Тендерная палата

Тендерная палата по результатам 454 выводов, предоставленных 370 распорядителями государственными средствами, выявила нарушения законодательства при использовании государственных средств при закупках на сумму 2,351 млрд. грн., что составляет 86,1% от общей суммы исследованных закупок (2,729 млрд. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления Тендерной палаты Украины Николай ТОВСТАНОВСКИЙ.

По его словам, эти выводы сделаны за 9 месяцев т.г. в ходе проверки тендеров, которые по чьему-либо запросу изучала ТПУ. Как правило, в Тендерную палату с такими запросами обращаются правоохранительные органы, прокуратуры, общественные организации и даже простые граждане, сообщил он.

Н.ТОВСТАНОВCКИЙ сообщил, что в целом за девять месяцев года в ходе госзакупок было освоено более 56 млрд. грн. госсредств.

Он отметил, что в сфере госзакупок Украины уже сложились системные, часто повторяющиеся нарушения.

Как отметила на пресс-конференции вице-президент ТПУ Людмила КРАВЧЕНКО, по сравнению с 2005 г. есть улучшения, поскольку тогда 100% госзакупок, проверенных Тендерной палатой, были проведены с нарушениями законодательства.

По ее данным, основным нарушением при проведении тендеров является вопиющее несоответствие среднерыночной цены тем ценам, которые предлагают участники тендера. “Как правило, цены на тендере завышены. При этом часто заказчик либо не интересуется ценами на рынке, либо существует сговор с участником тендера”, - отметила Людмила КРАВЧЕНКО.

Кроме того, часто монополисты на рынке для обеспечения своей победы в тендере создают фиктивные фирмы с тем, чтобы они также принимали участие в тендере.

Еще одним недостатком госзакупок является непрозрачность участников рынка, отказ их от открытости и размещения всей необходимой информации официально, сообщила Л.КРАВЧЕНКО.

Он отметила, что за январь-сентябрь т.г. обобщенные отчеты о проведении тендеров в Госкомстат не предоставили пять областей Украины (Закарпатская, Киевская, Николаевская, Тернопольская и Черновицкая) и АР Крым. «Это говорит о том, что, наверное, этим распорядителям госсредств есть что скрывать», - сказала она.

Как отмечалось на пресс-конференции, выводы ТПУ (обобщенные за 9 месяцев в одной книге) носят рекомендационный характер. Они будут предоставлены не только журналистам, но и народным депутата и всем заинтересованным лицам.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и других законодательных актов Украины» Верховная Рада приняла 15 декабря 2005 года. Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений.

В январе 2006 года Президент Украины ветировал этот закон. 21 февраля Верховная Рада преодолела вето на этот Закон.

10 марта В.ЮЩЕНКО его подписал.