Украинские производители профильных изделий из ПВХ предлагают ввести обязательную сертификацию для оконных профилей
Украинские производители профильных изделий из полимеров предлагают ввести обязательную сертификацию для оконных профилей. Об этом сегодня сообщил президент Ассоциации производителей профильных изделий из полимеров Владимир ПАНЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.
Украинские производители профильных изделий из полимеров предлагают ввести обязательную сертификацию для оконных профилей. Об этом сегодня сообщил президент Ассоциации производителей профильных изделий из полимеров Владимир ПАНЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что отечественные производители ПВХ профилей обеспокоены растущим количеством «серого» импорта оконных профилей, низкое качество и относительная дешевизна которых негативно влияет на отечественный рынок стройматериалов. По словам В.ПАНЧЕНКО, это вызвано, прежде всего, тем, что значительная часть профиля импортируется в Украину с занижением таможенной стоимости. В результате, отечественные производители страдают от недобросовестной конкуренции, а государство недополучает налогов в сумме 200 млн. долл. в год.
По данным ассоциации, в 2006 году объем украинских производителей оконных ПВХ профилей составил всего 15%, импорт - 85%, из которых около 80% приходится на долю «серого» импорта. По прогнозам В.ПАНЧЕНКО, стоимость профилей ПВХ вырастет на 3%, что будет связано с подорожание сырья для их изготовления. При благоприятных тенденциях отечественные производители могут занимать до 50% рынка изделий из полимеров.
Как отметил иностранный инвестор, представляющий ООО «Миропласт», Мустафа БАШЕР, в Украине никак не работают над тем, чтобы создать привлекательные условия для инвесторов. Он сообщил, что, не смотря на то, что он вложил в строительство в Днепропетровске предприятия для производства оконных профилей 15 млрд. долл., ему приходится платить за растамаживание сырья по мировым ценам - 1,5 тыс. долл. за тонну, в то время как импортеры завозят готовые оконные профили за 500-800 долл. за тонну.
Другая проблема отечественных производителей полимерных изделий заключается в отсутствии государственного контроля над качеством оконных профилей. По словам генерального директора СП «Вента Украина» Дмитрия ЖИЛЕНКО, оконные профили не подлежат сертификации с 2000 года. Но сейчас Минстрой разрабатывает новые ГСТУ, в которых занижены некоторые требования к качеству.
В свою очередь начальник управления технического регулирования строительства Минстроя Дмитрий БАРЗИЛОВИЧ отметил, что на рассмотрении Кабмина находится проект технического регламента, в котором будут прописаны стандарты качества строительных материалов. «Меня удивляет то, что ассоциация не обратила внимания на стандартизацию, в то время как в Европе эти стандарты разрабатывают сами производители», - сказал он. Д.БРАЗИЛОВИЧ сообщил, что проект отправлен на согласование с ассоциацией, и от нее зависит, будут ли требования к стандартам качества оконных профилей завышены или занижены.