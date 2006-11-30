«Демократический Киев» призывает киевлян дать оценку действиям депутатов Киевсовета и мэра по результатам сессии 7 декабря

Межфракционное депутатское объединение «Демократический Киев» в Киевском городском совете призывает киевлян дать оценку действиям депутатов Киевсовета и городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО по результатам сессии 7 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции блока «Наша Украина» в Киевсовете Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ. (В объединение «Демократический Киев» входят депутаты фракций БЮТ, “Нашей Украины” и Блока Виталия Кличко, а также ряд внефракционных – УНИАН).

Д.АНДРИЕВСКИЙ отметил, что на сессию 7 декабря депутаты “Демократического Киева” вынесут вопрос об отмене пунктов распоряжений Киевского городского председателя, касающегося «грабительского» повышения коммунальных тарифов в 3,4 раза.

“Мы уверены, что если депутаты помнят, для чего они пришли в Киевсовет, и помнят свои предвыборные обещания, то проголосуют за отмену (решения)”, - заявил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

Он объяснил, что 23 ноября на внеочередном пленарном заседании Киевсовета этого не произошло из-за того, что некоторых депутатов либо «не пустили» на сессию, а некоторые «не отважились открыто выступить против мэра». «Хочу сказать, что мы знаем, и в личных разговорах депутаты это подтверждают, что были использованы достаточно весомые в прямом смысле аргументы, а подчас и грубое давление”, - отметил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

По его словам, депутаты “Демократического Киева” имели необходимое количество голосов для отмены отмеченного решения городского председателя. “Нас поддерживали социалисты. Мы проводили переговоры с Народным блоком Литвина, которые также обещали поддержать нас и шли на эту поддержку. Многие внефракционные... Они принимали участие в подготовке сессии и соответствующих документов”, - сообщил председатель фракции “НУ” в Киевсовете.

“7 декабря будет дан ответ не только по тарифам, но и на более важный вопрос - способен ли сегодняшний Киевсовет защищать интересы киевлян. 7 декабря все киевляне смогут увидеть и позицию мэра, и позицию всех депутатов. И для себя ответить на вопрос, нужен ли городу такой совет? Нужен ли городу такой мэр?”, - сказал Д.АНДРИЕВСКИЙ.

По его словам, если депутаты не отменят распоряжения о повышении тарифов, то депутаты “Демократического Киева” намерены обеспечить всевозможной своей поддержкой “инициативу киевлян о переизбрании действующего мэра города и Киевсовета”.

Он отметил, что в качестве механизма к проведению новых выборов Киевского городского председателя может быть использован референдум о недоверии мэру.

«Кстати, министр юстиции уже высказался о том, что такой референдум будет иметь не только моральные и политические последствия, но и юридические – отставку мэра», - подчеркнул Д.АНДРИЕВСКИЙ.

На пресс-конференции лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА отметила, что все, конечно, понимают, что сети города нужно ремонтировать, что нужно применять современные технологии энергосбережения и тому подобное, но для этого «не обязательно лезть в карманы киевлян, потому что есть ресурс».

«Одним из главных ресурсов является земля», - подчеркнула при этом она.

В частности, по ее информации, только на 7 декабря на пленарное заседание «будет вынесено» 10 свободных земельных участков, где нет никакой застройки. «И не на конкурентных основах, не путем аукциона, а путем «одаривания» будут они отводиться, - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА. - Если бы эти земельные участки предоставлялись на конкурентных основаниях, если бы они были проданы с аукциона, то мы имеем опыт по Дарнице, мы могли бы в бюджет Киева привлечь от 50 до 250 млн. грн. Я думаю, это не лишнее киевлянам. И видимо, такие шаги могли бы способствовать для того, чтобы не было такого резкого повышения тарифов и квартирной платы».

По ее убеждению, власть столицы заинтересована в том, чтобы “довести людей до обнищания, чтобы люди не смогли платить квартирную плату”.

“Разрабатывается мэрией сейчас нормативная база по выселении киевлян из квартир, которые не сможет платить за услуги. Таким образом, увеличивается количество помещений, где будут располагаться “элитные” люди”, - сказала Т.МЕЛИХОВА.

Она также обратила внимание на то, что для покрытия разницы за квартирную плату и другие услуги в бюджете 2007 г. будет выделено, по словам разных заместителей мэра, от 30 до 400 млн. грн. “Это те деньги, которые будут выделены за счет медицины, образования, строительства и расширения наших дорог и тому подобное”, - отметила депутат.

К этому Д.АНДРИЕВСКИЙ добавил, что Киевсовет по инициативе фракций демократических сил принял решение о финансовой поддержке работников сферы образования и здравоохранения. “В бюджете на 2007 год мы пока ни копейки на эти меры не видим. А там, согласно предварительным подсчетам, тоже нужно 200-250 млн. грн. То есть, это свидетельствует об определенных манипуляциях, в том числе и с решениями сессии, которое носит социальный характер”, - сказал он .

Т.МЕЛИХОВА также сообщила адрес юристов, к которым могут обратиться киевляне за поддержкой, если решат подавать исковые заявления в суд относительно отмены распоряжения о повышении квартирной платы: “ЮрисВест”, просп. 40-летия Октября, 46/1, тел. 527-99-05.

Как сообщалось на пресс-конференции, на сегодняшний день в объединение «Демократический Киев» входит 51 депутат.